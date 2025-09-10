El sorprendente regreso de Jim Carrey a 'Sonic 4' haría que su verdadero villano fuese aún mejor

Aunque no se ha confirmado el regreso de Jim Carrey en su icónico papel como el Dr. Robotnik en Sonic 4, su regreso haría aún más emocionante el que podría ser considerado el verdadero villano de la franquicia. Sonic 4 no se estrenará hasta dentro de unos años, por lo que los detalles de la trama son muy limitados. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Metal Sonic y Amy Rose formarán parte de esta entrega de manera activa.

Por otro lado, el sacrificio de Robotnik al final de Sonic 3 fue uno de los mejores momentos de la película, ya que se sintió como una despedida perfecta para el personaje que ha estado en la franquicia desde el principio. Sin embargo, Jim Carrey ha comentado que está abierto a volver al papel, lo que ha mantenido vivas las esperanzas de que vuelva a hacer acto de presencia una vez más en Sonic 4.

El futuro incierto del Dr. Robotnik en 'Sonic 4'

Lo cierto es que su participación fue uno de los aspectos más entretenidos de la trilogía, por lo que su regreso sería celebrado, incluso a medida que la saga avanza y encuentra un nuevo villano principal. Si bien existen varias formas de volver a ver al villano de Jim Carrey sin que resulte forzado, una opción que encajaría a la perfección estaría vinculada a la historia de Metal Sonic. Tomaría elementos de los videojuegos, así que tendría cierto sentido.

En Sonic Heroes, Metal Sonic creó una versión falsa de Eggman para engañar a los héroes que lo perseguían. Sonic 4podría haber hecho lo mismo con Metal Sonic. Esto daría la impresión de que Robotnik había regresado, solo para que se revelara que Metal Sonic había sido el verdadero cerebro desde el inicio.

La forma más interesante de que esto sucediera sería hacer que pareciera una versión del Dr. Robotnik, concebido para ser nada más que una simple creación para derrotar a Sonic. La película podría entonces cambiar el curso de los acontecimientos al revelar el falso Eggman y el golpe maestro que Metal Sonic habría planeado.

La realidad es que la vuelta de Jim Carrey en Sonic 4 seguiría siendo una opción a considerar por ser una pieza clave en la franquicia. También sería una perspectiva interesante por cómo se trataría a Robotnik como un elemento de un plan más amplio que convertiría a Metal Sonic en el centro de las miradas.