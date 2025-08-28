'Spider-Man: Brand New Day' sorprende e ilusiona a sus seguidores con el fichaje de Jackie Chan

La saga de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel ha vuelto a poner al personaje en lo más alto gracias a Tom Holland y su renovada trilogía. Con Spider-Man: Brand New Day, la expectación entre los amantes del hombre araña no solo gira en torno a la trama, sino también a cómo se van a reinventar las secuencias de acción, un aspecto fundamental para cualquier película de superhéroes.

Si bien la película de Shang-Chi ya mostraron algunas de las mejores peleas cuerpo a cuerpo del UCM, este nuevo título promete elevar aún más el listón. Los seguidores de Spider-Man están expectantes, y ahora hay un nuevo factor que aumenta la ilusión, la implicación de una leyenda del cine de acción.

Jackie Chan y su equipo llevarán la acción de Spider-Man a otro nivel

Marvel confirmó que el equipo de especialistas de Jackie Chan está colaborando en el diseño de las secuencias de acción de Spider-Man: Brand New Day. La presencia de estos profesionales en el set y la supervisión del icónico actor, que no interpretará ningún papel en la película, han sido claves para garantizar coreografías espectaculares.

El propio Chan visitó el rodaje y, según contó, hizo que el director Destin Daniel Cretton se pusiera nervioso al verlo allí. Su equipo, considerado como “directores de acción”, parece ideal para ayudar a Tom Holland a aprovechar al máximo su agilidad durante las peleas, haciéndolas más dinámicas y espectaculares que nunca.

La colaboración de Chan y su equipo no solo asegura calidad en las escenas de combate, sino que también genera grandes expectativas sobre cómo se verán reflejadas en pantalla las habilidades de Spider-Man.