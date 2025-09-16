Spider-Man ya conoce al sustituto perfecto de Kingpin en Marvel

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel sigue tomando forma y, con él, el papel de los villanos que marcarán el destino de sus héroes más reconocidos. Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega protagonizada por Tom Holland, podría enfrentar a Peter Parker a un nuevo enemigo que podría estar incluso en condiciones de sustituir a Kingpin si Vincent D’Onofrio no puede regresar al cine.

La presencia de Wilson Fisk como gran antagonista parecía lógica tras su papel en Daredevil: Born Again, donde se convirtió en la mayor amenaza de los vigilantes de Nueva York. Sin embargo, el propio D’Onofrio reconoció que llevar al personaje a la gran pantalla es “complicado por cuestiones de derechos”. Ante esta situación, Marvel ya tiene un candidato para ocupar ese lugar.

Tombstone, la alternativa perfecta a Kingpin

Tombstone se ha enfrenado en múltiples ocasiones a Spider-Man Marvel

En los cómics, Tombstone ha demostrado ser uno de los pocos rivales capaces de igualar la influencia y brutalidad de Fisk. De origen mafioso, Lonnie Lincoln se ha ganado su reputación por su violencia extrema y por no dejar ningún cabo suelto en su ascenso en el crimen organizado. Su piel prácticamente indestructible y su fuerza sobrehumana lo convierten en un oponente directo para Spider-Man, mientras que su carácter calculador le permite desafiar incluso al propio Kingpin en el control de Nueva York.

La introducción de Tombstone, al que ya hemos visto en las películas animadas de Miles Morales, en Spider-Man: Brand New Day no solo reforzaría la galería de villanos del trepamuros, sino que además permitiría enriquecer la narrativa del UCM al mostrar cómo distintos criminales luchan por dominar la ciudad.

Mientras Kingpin se ve limitado por su carrera política o por cuestiones legales de derechos, Tombstone podría irrumpir con todo el peso del bajo mundo en la gran pantalla. Un giro que abriría la puerta a futuros enfrentamientos entre ambos villanos, incluso sin compartir escena.