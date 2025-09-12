'Star Trek' confirmó un importante cambio entre el Capitán Kirk y el mayor villano de la franquicia

La realidad es que Star Trek: Khan revela un giro sorprendente relacionado con el capitán James T. Kirk y Khan Noonien Singh tras la serie original de Star Trek. Dirigida por Fred Greenhalgh y escrita por Kirsten Beyer y David Mack, la serie de podcast Star Trek: Khan relata lo que les sucedió a Khan y sus seguidores después de que el Capitán Kirk los dejara atrás en Ceti Alpha V.

La franquicia de Star Trek presentó a Khan como un villano genéticamente modificado, conocido principalmente por ser el mayor enemigo del Capitán Kirk. De hecho, la serie original mostró cómo Khan intentó secuestrar la USS Enterprise y matar a Kirk. Varios años después, Khan regresó para vengarse de Kirk en Star Trek II: La Ira de Khan.

El legado de Khan en 'Star Trek'

En Star Trek: Khan, cuya acción se desarrolla en 2293, una investigadora de la Flota Estelar llamada Dra. Rosalind Lear adquiere los registros personales de Khan que quedaron en Ceti Alpha V. Por sorprendente que parezca, lo que descubre cambia lo que el público pensaba que sabía sobre Kirk y Khan después de su conflicto en la serie original de Star Trek.

Pues bien, Star Trek: Khan revela que el Capitán Kirk ofreció a Khan y a sus seguidores mucha más ayuda de la que se sugería inicialmente. Al parecer, el Capitán Kirk le entregó a Khan un laboratorio médico de la nave espacial Enterprise con capacidad para atender todo tipo de necesidades médicas. Además, Khan también recibió raciones de comida de la Flota Estelar para un año.

La USS Enterprise es la nave más icónica de 'Star Trek' Difoosion

Esa compasión de Kirk hacia Khan demuestra que, a pesar del intento del villano de matarlo y robarle su nave espacial, dio más soporte de lo que se dio a entender en el pasado. A su vez, Khan reconoció esa buena voluntad de su principal némesis cuando se lo dijo directamente su grupo de seguidores: "Kirk nos hizo un favor". Esto contrasta notoriamente con su odio tan particular hacia Kirk en Star Trek II: La Ira de Khan.

Por último, Star Trek: Khan revela que Marla McGivers se dirigió a Ceti Alpha V también por su deber como historiadora para documentar la construcción de una nueva civilización por parte de Khan. Además, descubrió que las mujeres fueron creadas para ser infértiles, y que el laboratorio médico de Kirk era, en parte, un esfuerzo de los seguidores de Khan por resolver este problema.