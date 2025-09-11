'Star Wars' acaba de revelar un nuevo agujero argumental que afecta a la franquicia

Varios años después de El Ascenso de Skywalker, la franquicia de Star Wars ha vuelto a revelar otro confuso vacío argumental que está estrechamente vinculado con el Emperador Palpatine y los Caballeros de Ren. Este curioso grupo de guerreros del lado oscuro, que fue liderado por Kylo Ren, al final ha revelado el motivo de su ausencia en la mayor parte de la trilogía de secuelas. Sin embargo, esta revelación también ha implicado un nuevo punto de confusión.

En la nueva serie de cómics de Star Wars que publica Marvel, los Caballeros de Ren revelan en qué lugar se encontraban. Asimismo, también sugieren cómo los Caballeros se reunieron con Kylo Ren, antes de servir a Palpatine en el desenlace de El Ascenso de Skywalker. Sin embargo, este singular servicio a Palpatine se ha vuelto aún más difícil de seguir.

El regreso de un vacío argumental en 'Star Wars'

Más allá de una breve toma en la visión de Rey que se vio en El Despertar de la Fuerza, los Caballeros de Ren no hicieron su aparición completa hasta El Ascenso de Skywalker. Si bien esto fue difícil de comprender durante bastante tiempo, se sabe que fue Snoke quien ordenó a Kylo Ren que abandonara a los Caballeros una vez que la Primera Orden estuviera lista para resurgir como una renovada potencia galáctica.

Por lo tanto, tiene sentido que Kylo recuperara a los Caballeros al convertirse en el nuevo Líder Supremo tras el asesinato de Snoke. Aun así, la decisión de Snoke de rechazar a los Caballeros es un punto que conviene analizar. Después de todo, Snoke no era más que un representante del resucitado Emperador Palpatine.

Incluso cuando los Caballeros eran liderados por Ren, Palpatine mostró muy poco respeto por este grupo, viéndolos como portadores inferiores del lado oscuro en comparación con los Lord Sith que tienen tanto poder. Este nuevo número refuerza esa falta de respeto, haciendo aún más desconcertante el motivo que llevó a Palpatine a aprovecharse de ellos como sus principales protectores al final de El Ascenso de Skywalker.

Es irónico pensar que dependía de ellos, considerando realmente cómo se sentía respecto a ellos. La única explicación sensata es que el propio Palpatine no tuviera una mejor opción. El icónico villano de Star Wars se vio prácticamente obligado a hacer que los Caballeros de Ren cumplieran sus órdenes, incluso si los veía como seres inferiores del lado oscuro.