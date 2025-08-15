'Star Wars' podría estar preparando una épica guerra oculta que sería determinante en la franquicia

Star Wars podría estar preparando el inicio de una guerra secreta entre Jedi y Sith. En varios proyectos que se han lanzado en los últimos años, se han encontrado numerosas conexiones con los Jedi supervivientes de la Orden 66 y cómo sobrevivieron a los Tiempos Oscuros en los que el Imperio tenía un férreo control. Por lo tanto, es posible que Star Wars esté preparando una confrontación en el futuro cercano.

Dicho esto, es bien sabido que la mayor parte de la Orden Jedi fue destruida en La Venganza de los Sith por culpa de la Orden 66. Sin embargo, Darth Vader fue enviado a dar caza a los supervivientes restantes. Esto es algo que se ha desarrollado en series, libros y videojuegos vinculados a Star Wars. En este contexto, la franquicia podría desatar un conflicto entre el lado luminoso y el lado oscuro de la Fuerza, cuyo origen se encuentra precisamente en esos Tiempos Oscuros.

La Orden 66 y los Tiempos Oscuros de los Jedi

Esto es algo que se ha dejado caer en varios proyectos desde Obi-Wan Kenobi, ya que diferentes producciones han mostrado cómo varios supervivientes Jedi se unieron. A través de la Senda Oculta, esta red secreta se dedicaba a ayudar a aquellos personajes sensibles a la Fuerza a evadir el Imperio con el objetivo de encontrar refugio.

Con agentes dispersos en diferentes mundos de toda la galaxia, se ha revelado que la Senda Oculta fue fundada por Quinlan Vos. Asimismo, se han establecido ciertas conexiones con Asajj Ventress. Por otro lado, según se ve en Star Wars Jedi: Survivor, Cal Kestis también forma parte de la red. Por el momento, aún no ha habido ningún tipo de historia que muestre una resolución para la Senda y lo que sucedió con la red secreta.

Palpatine es uno de los villanos más icónicos de 'Star Wars' Difoosion

En lugar de una batalla con flotas y soldados, la teoría sugiere que sería más bien un choque entre los lados opuestos de la Fuerza. La idea es vincularlo al canon mostrando cómo termina con Darth Vader y un puñado de Inquisidores como vencedores, que serían los que finalmente se ven en Star Wars Rebels.

Después de todo, Tanalorr era considerado un mito y su acceso es increíblemente difícil debido a su ubicación en una peligrosa nebulosa. Además, un conflicto entre las sombras podría haber ocurrido en ese lugar durante los Tiempos Oscuros. Lo más curioso es que el resto de la galaxia de Star Wars no lo supiera. Puede que la próxima serie de Darth Maul aporte la siguiente pieza del rompecabezas.