'Star Wars' prepara el terreno del spin-off de Kylo Ren que los seguidores pensaban que nunca verían

A pesar de la reciente noticia que confirmaba que Disney rechazó la propuesta que ideó Adam Driver junto a Lucasfilm para dar forma a La Caza de Ben Solo, los seguidores de Star Wars han exigido con cierto empeño que se revierta la decisión. Al mismo tiempo, una nueva historia de Star Wars ha contribuido a preparar el terreno para futuras historias protagonizadas por un Ben Solo redimido tras El Ascenso de Skywalker.

La editorial Marvel Comics ha estado publicando la serie The Legacy of Vader, que curiosamente tiene impacto en el canon oficial. Ambientada entre las últimas dos entregas de la saga cinematográfica, la colección está protagonizada por Kylo Ren como el nuevo Líder Supremo, quien intenta obtener el máximo poder en el Lado Oscuro mientras descubre más sobre su abuelo.

'The Legacy of Vader' es la nueva serie de cómics que expande el canon

En el nuevo número, Kylo Ren intenta deshacerse del espíritu de Luke Skywalker en una serie de visiones de la Fuerza que proyectan las figuras de diferentes personajes de la franquicia. Por ese motivo, esto es lo que crea el escenario perfecto para posibles spin-offs ambientados después de su supuesta muerte en El Ascenso de Skywalker. La visión comienza en la oscuridad, con Kylo Ren enfrentándose a terribles versiones de personajes clave de su vida.

Este es el caso de Rey, Han Solo, Leia, Snoke o Darth Vader, quienes hacen todo lo posible por destruirlo. Sorprendentemente, Kylo Ren ignora sus palabras y los aniquila a todos con sables de luz. Poco después, Ben Solo concentra su mente en su maestro, lo que permite al Líder Supremo acceder al Inframundo de la Fuerza. De este modo, Kylo Ren acaba encontrándose con varios fantasmas más que forman parte de la Fuerza más pura: Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda y Luke Skywalker.

Darth Vader y Kylo Ren representan dos generaciones del Lado Oscuro en la franquicia de 'Star Wars' Difoosion

Lo cierto es que se trata de un evento muy importante, especialmente para alguien que creía haber sido corrompido por completo por el Lado Oscuro. Lo que está claro es que este número demuestra lo desequilibrado que estaba Kylo Ren incluso antes de El Ascenso de Skywalker, con la llamada a la luz tan fuerte como siempre. Teniendo en cuenta esta historia, no era de extrañar que Kylo Ren finalmente tomara el camino correcto.

Al mismo tiempo, este cómic de Star Wars puede ser una base fundamental que demostraría que la redención de Ben Solo tiene mucho más que ofrecer. El guion de Adam Driver para La Caza de Ben Solo habría logrado precisamente eso, ya que traería de vuelta al personaje del actor pese a su muerte inicial. Y es que merece que su historia continúe con una redención más singular, en lugar de a través del sacrificio. El cómic Star Wars: The Legacy of Vader #10 ya está disponible.