Steam añade 4 nuevos juegos gratis a su catálogo para que pases el mejor fin de semana

Steam proporciona un extenso catálogo de juegos gratuitos diseñados para ofrecer horas de entretenimiento mediante nuevas y emocionantes aventuras. La plataforma de Valve, con millones de usuarios activos diariamente, destaca por la alta calidad de sus productos, que incluyen desde títulos AAA hasta juegos más simples pero igualmente cautivadores. A continuación, presentamos cuatro juegos gratuitos que ya puedes descargar y conservar permanentemente en tu biblioteca.

RAVENOUS

RAVENOUS es un juego de terror psicológico narrativo en primera persona, donde encarnas a Louis, un niño atrapado en las profundidades de un sótano diseñado por un monstruo que parece saberlo todo sobre ti. Estás solo. Atrapado. Y tu pequeña hermana te espera en algún lugar de la oscuridad. Descubre la historia maldita de la familia White a través de entornos opresivos y resuelve puzles para sobrevivir.

Nakuma