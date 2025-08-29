Acceso

Steam añade 4 nuevos juegos gratis a su catálogo para que pases el mejor fin de semana

Los jugadores de Steam pueden acceder a 4 nuevos juegos mediante el catálogo free to play de la plataforma

Juan Montes
Steam proporciona un extenso catálogo de juegos gratuitos diseñados para ofrecer horas de entretenimiento mediante nuevas y emocionantes aventuras. La plataforma de Valve, con millones de usuarios activos diariamente, destaca por la alta calidad de sus productos, que incluyen desde títulos AAA hasta juegos más simples pero igualmente cautivadores. A continuación, presentamos cuatro juegos gratuitos que ya puedes descargar y conservar permanentemente en tu biblioteca.

RAVENOUS

RAVENOUS es un juego de terror psicológico narrativo en primera persona, donde encarnas a Louis, un niño atrapado en las profundidades de un sótano diseñado por un monstruo que parece saberlo todo sobre ti. Estás solo. Atrapado. Y tu pequeña hermana te espera en algún lugar de la oscuridad. Descubre la historia maldita de la familia White a través de entornos opresivos y resuelve puzles para sobrevivir.

Nakuma

Nakuma es un juego RPG para un solo jugador centrado en la obtención de equipo y puntos de experiencia mediante la derrota de monstruos en una gran variedad de mapas. El juego utiliza un sistema de combate de acción sencillo y permite obtener y usar múltiples hechizos mágicos.

Gelldonia

La lucha por la dominación de las islas de este planeta de mares azules continúa en Gelldonia. La facción de abrigos azul marino lidera la conquista. Los demás reinos se han unido para enfrentarse a ellos en conjunto. Tú, como aventurero o mercenario, partes en un barco de abrigos rojos para atacar el fuerte enemigo, que todavía se encuentra en construcción. Esta es la última oportunidad para conquistar las tierras del norte.

Seamspace: Minesweeper

La clásica experiencia de Buscaminas llevada a un entorno espacial en 3D con Seamspace: Minesweeper. Revela celdas estratégicamente sobre un fondo de estrellas y nebulosas para superar tus mejores tiempos. Juega en las dificultades tradicionales de principiante, intermedio y experto, o toma el control y crea tu propio tablero en el modo personalizado.

