Steam añade 4 nuevos juegos gratis a su catálogo para que pases el mejor fin de semana

Nakuma es un juego RPG para un solo jugador centrado en la obtención de equipo y puntos de experiencia mediante la derrota de monstruos en una gran variedad de mapas. El juego utiliza un sistema de combate de acción sencillo y permite obtener y usar múltiples hechizos mágicos.
Gelldonia
La lucha por la dominación de las islas de este planeta de mares azules continúa en Gelldonia. La facción de abrigos azul marino lidera la conquista. Los demás reinos se han unido para enfrentarse a ellos en conjunto. Tú, como aventurero o mercenario, partes en un barco de abrigos rojos para atacar el fuerte enemigo, que todavía se encuentra en construcción. Esta es la última oportunidad para conquistar las tierras del norte.
Seamspace: Minesweeper
La clásica experiencia de Buscaminas llevada a un entorno espacial en 3D con Seamspace: Minesweeper. Revela celdas estratégicamente sobre un fondo de estrellas y nebulosas para superar tus mejores tiempos. Juega en las dificultades tradicionales de principiante, intermedio y experto, o toma el control y crea tu propio tablero en el modo personalizado.