Steam añade 4 nuevos juegos gratis que cualquier usuario puede descargar en este instante

La biblioteca de Steam continúa expandiéndose de manera constante, incorporando nuevo contenido a diario. Uno de sus mayores atractivos es que no todos los títulos requieren un desembolso económico. Aunque la plataforma de Valve es reconocida por sus grandes éxitos y producciones de alto presupuesto, también cuenta con un extenso catálogo de juegos gratuitos que se renueva frecuentemente con propuestas novedosas. Esto la convierte en un espacio ideal para quienes desean descubrir experiencias de juego originales sin coste alguno. Los juegos gratuitos en Steam representan una excelente oportunidad para enriquecer tu colección sin invertir dinero. A continuación, presentamos cuatro títulos recientemente añadidos que vale la pena explorar.

What The Hack!

What The Hack! es un juego de puzles con una historia humorística, donde tú, un programa informático, intentas evitar que te destruyan escapando de unas instalaciones. Para ello, hackeas y tomas el control de los dispositivos a tu alrededor. Juegas como Boolian, un trabajador cuya conciencia queda atrapada inesperadamente en un ordenador. Antes de que puedas procesar lo que ha sucedido, un dron de seguridad comienza a buscar malware. Sin tiempo que perder, aprovechas tus nuevas habilidades de hacking para tomar el control de varias máquinas y escapar, como un dron, un robot aspirador o incluso una enorme grúa de logística mientras te abres camino por las instalaciones.

T.B.M ~The Blueppers Mayhem~

La combinación de un juego de plataformas y un juego de lucha. ¡Has llegado al lugar adecuado! Bienvenido a The Blueppers Mayhem, donde no nos tomamos las cosas demasiado en serio. Después de todo, estás en Void City, el lugar donde viven todos los clichés y errores, bajo el árbol del Multimultiverso, donde todas las marcas que conoces viven en universos separados Como has leído, es un juego de lucha uno contra uno y los mapas son más grandes para una mayor libertad de movimiento. El objetivo del modo de juego "Game Robbery" es conseguir una muerte. Después de eso, aparecerá un juego en el mapa y tendrás que recogerlo. Una vez que lleves el juego, intenta llegar a tu cesta y colócate cerca de ella durante 4 segundos para marcar un punto. El primer jugador que consiga 3 juegos gana.

Tower of Ba*bel

¡Pulsa el botón del centro de la red, introduce una combinación de letras única y convence a tus amigos para que suban esta preciosidad por una torre en Tower of B*bel!. ¿Qué está pasando?¡Nadie lo sabe! ¡Vamos a descubrirlo en esta caótica fiesta multijugador! ¡Una feroz criatura con una previsión forense ha encontrado sin miedo la debilidad fatal de nuestra ama: cada anochecer, ella cae en un profundo sueño. ¡Se despierta confundida! ¿'Dónde estoy?' ¡Esta elegante instalación, espantosamente nueva, tiene caídas frágiles en bifurcaciones implacables!"

Shards of the library

Shards of the Library es un juego de simulación y rompecabezas impulsado por la historia, con elementos de vida agrícola y eventos misteriosos que ocurren dentro de una extraña biblioteca. Un día, el protagonista recibe una carta de su abuelo pidiéndole que cuide de la granja mientras él se embarca en un viaje misterioso. Después de instalarse en su nueva vida rural, el protagonista toma prestados unos libros de la biblioteca del pueblo — y comienzan a ocurrir cosas extrañas. En un mundo donde la vida diaria se entrelaza con el misterio, ¿qué verdades descubrirás?