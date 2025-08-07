Steam regala un nuevo juego gratis para siempre, pero hay menos de 24 horas para reclamarlo

Los videojuegos gratuitos desempeñan un papel clave en la industria del entretenimiento digital, atrayendo a jugadores y permitiéndoles ampliar sus colecciones sin coste. Steam, una de las plataformas líderes para los entusiastas de los videojuegos en PC, destaca por su amplio catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales que generan gran interés en la comunidad gamer. Actualmente, los usuarios con una cuenta activa en Steam tienen la posibilidad de obtener un nuevo juego completamente gratis, aunque esta oferta está limitada a un período específico.

El título en promoción, Guntouchables, está disponible para su descarga gratuita en Steam hasta las 10:00 horas (hora peninsular española) del 8 de agosto de 2025. Este plazo ofrece a los jugadores una ventana breve pero adecuada para aprovechar la oportunidad. Una vez añadido a tu biblioteca de Steam, el juego quedará permanentemente asociado a tu cuenta, permitiéndote disfrutarlo en cualquier momento sin restricciones futuras.

Guntouchables, juego gratis en Steam solo durante 24 horas

Ha llegado el Armagedón y una horda de mutantes hostiles en evolución constante ha arrasado la superficie de la Tierra. Bueno, no del todo: un grupo variopinto de preparacionistas tenaces aprovecha su momento de gloria y resiste a la abominable amenaza que acecha a las afueras de su campamento improvisado. Guntouchables es un shooter roguelite apocalíptico cooperativo en línea de 1-4 jugadores en el que cada segundo cuenta. El trabajo en equipo y la toma de decisiones serán cruciales en la lucha interminable contra los enemigos cambiantes del páramo. Tendrás que elegir tu personaje y desempeñar tu papel como uno de los Guntouchables: un grupo variopinto de supervivientes incontrolables que llevaban años preparándose para los peores escenarios cataclísmicos que podían imaginar. ¡Ahora, se enfrentan al apocalipsis de sus sueños!

Dado que la promoción finaliza el 8 de agosto, los usuarios de Steam deben actuar con prontitud para agregar Guntouchables a sus colecciones sin coste. Pasada esta fecha, el juego recuperará su precio habitual, lo que hace de esta oferta una ocasión única para los aficionados. No pierdas la oportunidad de enriquecer tu biblioteca con un título que combina acción y estrategia en un formato accesible y gratuito durante este período limitado.