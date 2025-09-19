Steam te regala un nuevo juego gratis para siempre que te puedes pasar en una sola tarde

Los videojuegos gratuitos constituyen un pilar clave en la estrategia de la industria del entretenimiento digital, ya que permiten a los usuarios enriquecer sus colecciones sin incurrir en gastos. Steam, reconocida como la plataforma líder en distribución de videojuegos para PC, destaca por su amplio repertorio de títulos free-to-play y por sus promociones temporales, las cuales generan un notable entusiasmo entre su comunidad. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam tienen la oportunidad de acceder a una promoción exclusiva que les permite añadir un nuevo juego a sus bibliotecas de manera gratuita, aunque esta oferta está sujeta a un plazo limitado.

El título Away puede descargarse sin costo alguno en Steam hasta el 24 de septiembre de 2025, a las 19:00 horas (horario peninsular español). Esta ventana temporal ofrece a los jugadores varios días para aprovechar la promoción. Una vez que el juego se añada a la biblioteca de Steam, permanecerá asociado a la cuenta de forma permanente, permitiendo su acceso en cualquier momento, incluso después de que finalice la oferta. Se recomienda a los interesados actuar con rapidez para garantizar la obtención del juego antes de que expire el período promocional.

Away, nuevo juego gratis de Steam por tiempo limitado

Away es un juego independiente desarrollado y publicado por NipoBox que salió el 31 de octubre de 2018 en Steam. Su propuesta es breve, atmosférica, oscura, lineal y altamente simbólica: te pone en la piel del protagonista atravesando su experiencia de muerte. El diseño visual se apoya en un estilo en blanco y negro, casi como un poema visual, donde el silencio, la melancolía y lo abstracto tienen un peso importante. Aunque no es jugabilidad compleja, el juego busca más bien provocar sensaciones y reflexión más que desafío mecánico: la experiencia transcurre entre paisajes sombríos mientras recuerdas momentos difuminados, enfrentando lo propio del fin.

En consecuencia, los usuarios de Steam disponen hasta el 24 de septiembre de 2025 para adquirir Away de forma gratuita. Finalizada la promoción, el juego retomará su precio habitual, lo que hace de esta oferta una oportunidad destacada para los miembros de la plataforma.