Steam tiene 4 nuevos juegos gratis para siempre que cualquier usuario puede descargar

Si eres un apasionado de los videojuegos en PC, conoces la relevancia de Steam como la principal plataforma digital para ordenadores, que constantemente sorprende con opciones para todos los públicos. Desde juegos casuales y dinámicos hasta experiencias narrativas más complejas, uno de los mayores atractivos de Steam es su amplia oferta de títulos gratuitos que permiten descubrir nuevos universos sin costo alguno. Esta semana, la plataforma ha incorporado cuatro nuevos juegos gratuitos que garantizan horas de entretenimiento. Independientemente de tus preferencias, vale la pena explorar estas propuestas, que puedes descargar y conservar de forma permanente.

Solar Knight

En Solar Knight, únete a Sir Lionel Lancelot De L’Arc, un caballero de la Mesa Redonda Borbónica, falsamente acusado de asesinar al rey y a la reina. Despreciado y perseguido por la tierra que una vez juró proteger, Lionel lucha por descubrir la verdad, desenmascarar a los verdaderos culpables y recuperar su honor hecho añicos.

Castle Siege

Castle Siege es un juego de combate en tercera persona con ambientación medieval, situado en un mundo épico e inmersivo. Lucha contra oleadas de enemigos decididos mientras lideras a tu ejército para recuperar tu castillo y reclamar la victoria sobre tu reino. Castle Siege ofrece una experiencia para un solo jugador que combina aventura con acción trepidante, y ha sido elogiado por sus increíbles apartados visuales, su avanzada inteligencia artificial y su jugabilidad de estilo cinematográfico.

Hurricane Heroes

Hurricane Heroes se une al catálogo de free to play de Steam. Steam

Hurricane Heroes es una experiencia narrativa interactiva dividida en tres actos que pone a los jugadores en la piel de tres roles clave mientras una tormenta se aproxima y azota la costa de Florida. Acto 1: Meteorólogo de televisión que debe convencer a los espectadores para que evacúen antes de la llegada del huracán.

Acto 2: Oficial científico del tiempo encargado de recopilar valiosos datos desde el interior de la tormenta.

Oficial científico del tiempo encargado de recopilar valiosos datos desde el interior de la tormenta. Acto 3: Miembro del equipo de rescate de emergencias que presta apoyo tras la devastación causada por el huracán. El juego está diseñado para estudiantes del curso Introducción a la Meteorología y se ajusta al temario académico, aunque cualquiera interesado en aprender más sobre los huracanes y las profesiones relacionadas con la meteorología puede disfrutarlo. Se han tomado algunas licencias creativas.

Cooking Time!

Cooking Time! es un nuevo juego gratis disponible en Steam Steam

Los jugadores pueden recolectar utensilios de cocina y colocarlos en su propia cocina; una vez hecho esto, podrán reunir ingredientes y cocinarlos en los utensilios que hayan instalado en Cooking Time! Cada ingrediente y método de cocción añade una habilidad especial al plato final, que luego pueden lanzarse a sí mismos o a sus enemigos. Para unirse a una partida, un jugador debe presionar el botón de anfitrión, mientras que el otro debe introducir el código de sala proporcionado para acceder al vestíbulo del anfitrión. Una vez conectados, los jugadores pueden recoger ingredientes o utensilios que caen desde la parte superior de la pantalla. Cuando recojan un utensilio, podrán dirigirse a su cocina y mantener presionada la tecla ‘E’ para instalarlo. Después de reunir un ingrediente, podrán cocinarlo utilizando el utensilio que hayan instalado.