Steam tiene un nuevo juego gratis que cualquiera puede disfrutar ahora mismo

Steam se consolida como la principal plataforma para los jugadores de PC, gracias a su amplio catálogo y sus atractivas ofertas, que permiten expandir bibliotecas de juegos sin coste alguno, especialmente mediante su sección de títulos free-to-play. Con el propósito de mantener su relevancia, Valve añade periódicamente nuevos juegos gratuitos, algunos de los cuales han generado un notable interés entre la comunidad.

En este marco, Dillo's Dilemma, un título recientemente incorporado a la categoría free-to-play de Steam, proporciona acceso completo a su contenido sin ningún coste. Al no contar con una fecha de vencimiento, este juego puede descargarse en cualquier momento y permanecerá de forma permanente en la biblioteca del usuario, ofreciendo una valiosa oportunidad para explorar sus características y disfrutar de una experiencia de juego duradera.

Dillo's Dilemma, nuevo juego gratis disponible en Steam

Ponte en la piel de Dillo, el ingenioso armadillo experto en pinball, en este dinámico collectathon en 3D con físicas realistas llamado Dillo's Dilemma. Domina alucinantes estructuras de pinball y un movimiento trepidante mientras ruedas a través de vibrantes y extensos mundos repletos de desafiantes pruebas. Con cada ágil giro, rebote y rodadura, desata tu creatividad para superar rompecabezas de movimiento y destruir las fortalezas del Rey Rata. Reúne a tus amigos luciérnagas dispersos por diversos entornos y demuestra que la mecánica inteligente y la determinación valiente pueden iluminar hasta los rincones más oscuros del mundo. ¿Serán tu destreza en el pinball y tu ingenio suficiente para salvar el día?

Asimismo, Dillo's Dilemma destaca como otra opción completamente gratuita, sin restricciones temporales. Su modelo free-to-play garantiza accesibilidad ilimitada, permitiendo a los usuarios descargarlo en cualquier momento, siempre que dispongan de una cuenta activa en Steam.