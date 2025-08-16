Stephen King revela qué tres películas se llevaría a una isla desierta: una elección que resulta fascinante

Stephen King, el conocido maestro del terror, escogió tres películas de terror que son adaptaciones de su obra para llevarlas a una isla desierta. Es bien sabido que las películas y los libros de Stephen King han acompañado a toda una generación de seguidores que se consideran amantes del terror. En este sentido, el escritor nunca ha tenido reparos en compartir sus opiniones sobre las adaptaciones de su obra o sobre la cultura pop en su conjunto.

Es bien sabido que Stephen King no es devoto de la adaptación que Stanley Kubrick hizo en El resplandor. Esta es una opinión que no ha cambiado en estas décadas que han transcurrido desde su estreno. Pero sí que ha demostrado su cariño a otras películas que adaptan sus novelas más populares. Stephen King también se ha convertido en un referente en redes sociales, recomendando a menudo libros, películas y series a su comunidad de seguidores.

Las tres películas que Stephen King escoge

En 2011, el escritor participó en un documental de TCM en el que se exploró la historia del terror cinematográfico, desde la era del cine mudo hasta películas icónicas como Saw. Durante los créditos finales, Stephen King dio a conocer una extensa lista de películas perfectas para una isla desierta.

Él mismo reconocía que se trata de una lista difícil de escoger, sobre todo porque sugiere muchas películas que tendría en consideración para esta isla imaginaria. Cuando se le pidió que concretara tres películas de terror basadas en sus propios libros, las elecciones del autor fueron Misery, La zona muerta y Cujo.

Ninguna de estas películas podría entenderse como entretenimiento ligero, pero las tres capturaron la esencia de su material original al trasladarlo a la gran pantalla. Dicho esto, Misery podría ser la más aclamada del trío, con la historia de un escritor herido que es secuestrado por una seguidora obsesionada con él. Ella misma lo obliga a escribirle un nuevo libro. También es la única que ha ganado un Premio de la Academia, ya que Kathy Bates se llevó la estatuilla por su actuación.

Si tuviese que elegir una única película de terror, el escritor reconocía que seleccionaría La invasión de los ultracuerpos, ya que considera que es la película de terror definitiva. Sin duda alguna, este es un enorme reconocimiento. Eso sí, es posible que este filme resulte anticuado para los espectadores más jóvenes, pero la realidad es que sigue siendo una auténtica pesadilla.