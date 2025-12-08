⁠Una streamer pide a sus seguidores que no donen suscripciones: "No deberías poder hacer clic en un botón y gastar 5000 dólares”

A medida que Twitch introduce nuevas funciones para potenciar las donaciones dentro de la plataforma, la comunidad de streamers responde de una manera o de otra porque, a pesar de que ellos se benefician de esos ingresos, no siempre se muestran de acuerdo.

La última polémica ha surgido tras la incorporación, y rápida retirada, de una nueva modalidad que permitía regalar hasta 1.000 suscripciones de una sola vez, lo que equivalía a un gasto de 5.000 dólares con un descuento de 1.000 para el comprador. Una cifra tan elevada que generó un rechazo casi inmediato entre creadores de primer nivel.

Entre las voces más críticas se encuentra QTCinderella, una streamer estadounidense que considera esta herramienta como algo que nunca debería estar disponible para usuarios individuales, especialmente teniendo en cuenta que muchos espectadores pueden dejarse llevar por un impulso sin medir las consecuencias económicas.

La crítica de QTCinderella a la última medida de Twitch que ya se ha retirado

La streamer ha manifestado su rechazo en el pódcast Wine About It, asegurando que el límite de 1.000 suscripciones regaladas era “una mala noticia” y dejando claro que ningún seguidor debería tener acceso a esa opción.

Justificó su pensamiento afirmando que esta función podía fomentar comportamientos peligrosos y que Twitch debería reservarla únicamente a cuentas corporativas o campañas publicitarias, no a usuarios comunes que pueden gastar miles de dólares con un solo botón.

Por su parte, una de sus acompañantes propuso que los usuarios deban “solicitar” la función antes de tenerla activa, algo que permitiría filtrar quién puede acceder al botón. QTCinderella insistió: “No quiero que un espectador me regale 1.000 subs. Son 5.000 dólares. No deberías poder hacer clic en un botón y gastarte 5.000 dólares, y menos en una persona”.

De momento, la plataforma ha restaurado el límite previo de 200 suscripciones regaladas, aunque queda por ver si la opción de las 1.000 volverá en un futuro o si ha sido descartada definitivamente.