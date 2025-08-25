DC Studios confirma la existencia de una ubicación icónica de Batman en el DCEU de James Gunn

El nuevo reinicio del DCEU ha confirmado la existencia de una ubicación icónica de Batman que se encontraría en la franquicia. Pese a que Creature Commandos se estrenó antes, la realidad es que Superman dio oficialmente el pistoletazo de salida al DCEU. Al menos en lo que respecta a la acción real. En cierto modo, esta producción hizo evidente el gran alcance que tiene la franquicia.

Lo cierto es que son varios héroes de DC los que ya existen, algunos incluso con varios siglos a su espalda. En este sentido, Superman confirmó varias ubicaciones claves, entre las que se incluye la popular Gotham que Batman vigila. Por otro lado, la franquicia de James Gunn seguirá profundizando en el universo conforme los numerosos proyectos que han sido anunciados se vayan estrenando. Ya sea con la presentación de Themyscira, Atlantis y otros lugares icónicos, las producciones confirmadas consolidarán el plan a largo plazo de DC Studios.

El Arkham Asylum es un lugar confirmado en 'Peacemaker'

Pues bien, la "secuela" de Superman ya ha comenzado a lograr precisamente esto. Ya se sabe que la segunda temporada de Peacemaker se ambienta en Evergreen, que profundiza en la idea del multiverso en DC. Además, se ha confirmado una ubicación icónica de Batman antes de que el murciélago aparezca en los cines como parte de este universo compartido.

El lugar en cuestión es el Arkham Asylum. En DC Comics, este lugar es el hospital psiquiátrico de Gotham en el que se encuentran algunos de los villanos más icónicos de Batman. En sus instalaciones han estado personajes como el Joker, el Espantapájaros, el Sr. Frío o el Acertijo. Dicho esto, la segunda temporada de Peacemaker confirma la inclusión del Arkham Asylum.

Una escena del primer episodio de esta nueva temporada destaca por un informativo en el que un periodista habla sobre varias fugas de metahumanos. Se le escucha afirmar que varios metahumanos han escapado de Belle Reve, la prisión que aparece en El Escuadrón Suicida y Creature Commandos. También se hace mención de Arkham, lo que la vincula con el legado de Batman.

La presencia del Arkham Asylum en el DCEU es crucial para el desarrollo de la franquicia. En primer lugar, significa que la actividad de Bruce Wayne se refuerza tras su cameo en Creature Commandos. La idea de que hubiera suficientes metahumanos en el Arkham Asylum como para justificar una gran fuga demuestra la impresionante carrera que Batman ha tenido en su lucha contra el crimen antes de su presentación oficial.