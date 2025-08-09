Sylvester Stallone lo intentó: esta película de 'Rambo' con pésima crítica podría salvar la franquicia

Como cualquier otra franquicia, las películas de Rambo también han pasado por muchos altibajos a lo largo de los años, pero el mayor fracaso de la saga podría ser también el que salve la franquicia. El potencial de esta saga protagonizada por Sylvester Stallone se vio en el thriller de acción First Blood, que exploró temas como el trastorno de estrés postraumático y el abandono de los veteranos de la guerra de Vietnam.

La realidad es que la secuela abandonó esa interesante crítica social en favor de una acción aún más explosiva. Dicho esto, la acción alcanzó niveles todavía más absurdos en Rambo III, antes de que la franquicia se desvaneciera discretamente a lo largo de 20 años. Sylvester Stallone regresó como Rambo en la película homónima de 2008 y, a pesar de su avanzada edad, interpretó convincentemente al icónico héroe de acción.

La caída de 'Rambo: Last Blood' demostró que la nostalgia no basta

Tendría que pasar otra década antes de que John Rambo volviera a aparecer en la mal recibida Rambo: Last Blood, pero ni siquiera la nostalgia fue suficiente para salvar esta desgastada fórmula. A pesar de su título definitivo, la franquicia de Rambo siempre encontró la oportunidad de continuar. De hecho, no es extraño que los estudios estén más dispuestos a impulsar algo conocido que algo nuevo.

Por esa razón, un reinicio podría estar en camino. Lo más curioso es que posiblemente esté impulsado por el que fue el mayor fracaso de la franquicia. Las películas de Rambo no suelen ser consideradas ejemplos cinematográficos de alta calidad, pero siempre ha habido un encanto especial en la original y la mayoría de las secuelas que llegaron después.

Tampoco ha sido una franquicia demasiado popular entre la crítica. Sin embargo, ha demostrado ser un producto que funciona muy bien en taquilla. Esa es la principal razón por la que Rambo ha regresado una y otra vez. Y por sorprendente que parezca, Last Blood fue tan mala que también fue un fracaso financiero.

Más allá del rumbo que haya tomado la franquicia de Rambo, es obvio que el tiempo de Sylvester Stallone en el papel ha llegado a su fin. Con casi 80 años, el actor simplemente tiene que decir adiós a los personajes más importantes de su carrera que simplemente ya no puede interpretar. El futuro de Rambo parece pasar por un reinicio de la precuela que podría enriquecer el legado de la saga sin alterar lo ya establecido.