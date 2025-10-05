Recomendación película
Tan desconcertante como ‘Black Mirror’, pero con una sensación de claustrofobia implacable
En esta película los protagonistas se ven atrapados en lo que parecía un vecindario perfecto
El universo de Black Mirror ha demostrado que la ciencia ficción no necesita naves espaciales ni batallas galácticas para atrapar al espectador. Sus historias, cargadas de paranoia, realidades distorsionadas y giros inesperados, muestran que lo inquietante puede surgir de lo cotidiano, y que la tecnología y los entornos aparentemente normales pueden convertirse en trampas psicológicas sin salida.
Siguiendo esa misma línea, existe una película que lleva el concepto de encierro a un nivel extremo. Un relato inquietante y surrealista que convierte lo familiar en algo totalmente perturbador, ideal para quienes disfrutan de historias donde el suspense y la ciencia ficción se entrelazan de manera inesperada.
Vivarium, un laberinto suburbano donde nada es lo que parece
Dirigida por Lorcan Finnegan, Vivarium sigue a una joven pareja, Gemma y Tom, que acuden a ver una vivienda en un barrio suburbano aparentemente idílico. Pronto descubren que no pueden salir de ese vecindario extraño y perfectamente uniforme. Mientras buscan una forma de huir, la pareja se enfrenta a situaciones cada vez más extrañas y desconcertantes, incluyendo un misterioso niño que crece a un ritmo antinatural y reglas que desafían toda lógica.
El punto fuerte de la película está en cómo construye la tensión a partir del encierro y la rutina, mezclando elementos de thriller psicológico con ciencia ficción distópica. La ambientación repetitiva y casi onírica refuerza la sensación de claustrofobia y desorientación, mientras que los personajes deben enfrentarse a dilemas cada vez más absurdos y aterradores. La dirección de Finnegan y el diseño visual logran que la sensación de amenaza aumente progresivamente, con una gran capacidad para hacer que lo familiar resulte extraño y peligroso.
Vivarium está disponible alquilar en Apple TV+ y con su combinación de surrealismo y suspense es una experiencia intensa que mantiene al espectador atrapado en su propio laberinto hasta el último minuto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar