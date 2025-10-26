Tan emotiva como ‘Her’: una joya de ciencia ficción que habla de la pérdida y la memoria

El género de la ciencia ficción ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ofreciendo muchas nuevas temáticas que van más allá de la típica película de acción con grandes efectos especiales. Lejos de las explosiones y los mundos apocalípticos, algunas apuestan por lo íntimo, por la reflexión sobre lo que nos hace humanos en un futuro dominado por la tecnología. Una de las grandes referentes en este sentido es Her, toda una experiencia que nos invita a mirar hacia dentro más que hacia el espacio exterior.

Dentro de esa corriente más sensible y filosófica, hay una película que brilla con luz propia: una obra que habla de la pérdida, la memoria y la conexión entre las personas, usando la ciencia ficción como un espejo de nuestra propia humanidad.

Despidiendo a Yang: una ciencia ficción más humana que tecnológica

Despidiendo a Yang, dirigida por Kogonada, nos lleva a un futuro cercano en el que los androides forman parte de la vida cotidiana. Cuando Yang, un asistente robótico que ayudaba a una familia a criar a su hija, se estropea repentinamente, su “padre”, interpretado por Colin Farrell, emprende un intento desesperado por repararlo. Lo que descubre en el proceso es mucho más que un fallo técnico: una vida secreta, hecha de recuerdos, pensamientos y emociones que revelan cuánto de humano puede haber en una máquina.

La principal virtud de esta película es su capacidad para conmover sin grandes dramas. Con una estética minimalista y un ritmo pausado, transforma la ciencia ficción en una reflexión sobre el amor, la pérdida y la memoria. Es una obra que demuestra que el género de la ciencia ficción puede ser tan emocional como poético, y que no solo la acción tiene cabida en él.

Despidiendo a Yang está disponible para ver con la suscripción de Prime Video y se puede considerar una verdadera joya oculta que muestra a la tecnología como el reflejo de nuestra fragilidad.