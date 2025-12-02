Ha tardado 5 años en llegar, pero PS5 ha solucionado uno de los aspectos más preocupantes de la consola

Sony ha introducido cambios relevantes en los nuevos modelos de PS5 que suponen una mejora directa en el diseño interno de la consola estándar y reducen sus riesgos, una de las grandes preocupaciones de los jugadores. Aunque no se ha comunicado como una gran actualización oficial, las unidades más recientes incorporan un sistema de refrigeración rediseñado que hasta ahora estaba asociado únicamente a la versión PS5 Pro. Este ajuste responde a la intención de mejorar la estabilidad térmica y la durabilidad del hardware con el paso del tiempo, algo que garantiza una mejor vida útil del sistema.

El nuevo diseño sustituye el uso del metal líquido como elemento clave del sistema de disipación por una estructura más convencional, pero optimizada, que reduce riesgos conocidos en modelos anteriores, como posibles fugas o irregularidades en la distribución del calor. Este cambio no afecta a la potencia bruta del sistema, ya que la CPU y la GPU se mantienen intactas, pero sí contribuye a un funcionamiento más estable, silencioso y fiable durante sesiones prolongadas de juego, un aspecto que los jugadores que han adquirido estos nuevos modelos ya están notando en su uso.

La mejora se aplica tanto a los modelos con lector de discos como a las versiones digitales, lo que implica que cualquier comprador que adquiera una PS5 fabricada bajo esta nueva revisión se beneficiará automáticamente del rediseño. Para quienes aún no han dado el salto a la generación actual, esta actualización refuerza el atractivo del modelo base sin necesidad de recurrir a la versión Pro, especialmente para aquellos usuarios que priorizan estabilidad y longevidad por encima del rendimiento gráfico extremo. Una decisión muy aplaudida por los jugadores para garantizar la usabilidad de la máquina de la firma japonesa.

PS5 sigue mejorando sus prestaciones antes de la futura llegada de PS6

Desde una perspectiva estratégica, esta decisión refleja una política de optimización progresiva del hardware ya existente, algo habitual en el ciclo de vida de las consolas, pero no siempre perceptible para el público. En lugar de introducir cambios radicales, Sony apuesta por una evolución discreta que corrige puntos críticos detectados con el uso continuado del sistema. Todo ello al tiempo que la compañía ya prepara la futura llegada de PS6 al mercado para recoger el testigo.

De cara al futuro, estas mejoras podrían contribuir a alargar la vida útil del modelo estándar dentro del ecosistema PlayStation. Al adoptar soluciones más robustas sin incrementar el precio ni fragmentar a la comunidad, la compañía refuerza la posición de la PS5 como una plataforma sólida y equilibrada, capaz de mantenerse vigente durante los próximos años incluso en paralelo a modelos más avanzados.