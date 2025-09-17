La teoría sobre 'Vengadores: Doomsday' que explica cómo 'Endgame' habría destruido le UCM

La próxima película de los Vengadores, Vengadores: Doomsday, promete ser uno de los mayores eventos del Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha. Con películas como Infinity War y Endgame marcando el listón, esta nueva cinta será la primera en reunir a personajes clásicos con la gran mayoría de las nuevas estrellas de la Saga del Multiverso. Incluso algunos amantes de la franquicia esperan la aparición de algunos de los X-Men originales de Fox.

Sin embargo, dentro de todas las hipótesis que se han planteado, una nueva teoría apuesta por que los eventos de Endgame podrían haber alterado la línea temporal de manera irreversible, creando las condiciones para un colapso multiversal que se convertiría en el eje narrativo de Doomsday.

Tres posibles incursiones en 'Vengadores: Doomsday'

Fotograma de “Vengadores: Endgame” larazon

Según esta teoría, los viajes en el tiempo ejecutados por los Vengadores en Endgame, como la llegada de Thanos de 2014 al futuro, la huida de Loki con el Teseracto o la permanencia de Steve Rogers en el pasado; habrían generado incursiones, fenómenos en los que universos paralelos colisionan y uno de ellos corre riesgo de destrucción. Este concepto no es nuevo en el UCM y ya fue presentado en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

La hipótesis sugiere que, además de las posibles consecuencias de Endgame, la película podría incluir al menos tres incursiones adicionales. La primera está relacionada con Monica Rambeau, atrapada en un universo con los X-Men, cuyos personajes regresarán en Doomsday. La segunda involucra la llegada de Los 4 Fantásticos, cuya nave vista en la escena post-créditos de Thunderbolts podría chocar con la Tierra principal del UCM. Finalmente, Robert Downey Jr. como Doctor Doom podría ser el catalizador de una o varias de estas incursiones, generando una “crisis en cascada” a través del multiverso.

Si la teoría resulta acertada, Vengadores: Doomsday no solo enfrentará a los héroes con nuevas amenazas, sino que también explorará cómo las decisiones de los Vengadores en Endgame podrían haber puesto en riesgo múltiples realidades del UCM.