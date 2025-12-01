The Game Awards anticipa un potente anuncio co un extraña estatua y los seguidores apuntan a God of War

Hace apenas unas horas, la organización de The Game Awards puso en marcha una nueva campaña de expectación tras difundir en redes sociales la imagen de una estatua misteriosa situada en un desierto de Nuevo México, acompañada por coordenadas geográficas. La escultura representa una figura macabra adornada con criaturas demoníacas, huesos, animales híbridos, como un oso y lo que parece un cocodrilo, y un enorme ojo amarillo con tentáculos u apéndices inquietantes.

Pocas horas después, un usuario logró acercarse al lugar, fotografiar la estatua en persona y confirmar que, a pesar de su presencia real, las personas encargadas en el sitio se negaron a dar explicaciones sobre su significado. Ante el revuelo, las teorías no se han hecho esperar. Muchos apostan por un posible anuncio de un nuevo juego importante, pues entre los nombres que más se repiten figuran God of War, The Elder Scrolls VI o una expansión para Diablo IV.

No obstante, no son las únicas opciones, ya que otros sugieren que podría tratarse de un nuevo título original, o incluso de un proyecto independiente cuyo estilo visual encaje con la estética oscura y monstruosa de la estatua. El diseño animal, grotesco y con toques sobrenaturales alimenta especialmente la idea de que la revelación estaría ligada a una producción con tinte mitológico, épico o de horror.

The Game Awards, el evento más importante del año en los videojuegos

Este tipo de teasers no es nuevo en The Game Awards: históricamente, la ceremonia ha servido como plataforma de anuncios espectaculares, desde nuevos juegos AAA hasta expansiones inesperadas. Este año, con la edición programada para el 11 de diciembre, la aparición de la estatua funciona como una jugada de alto impacto para disparar la expectación entre jugadores, prensa y comunidad.

Por el momento, lo único confirmado es su presencia física en Nuevo México y la publicación de la imagen por parte del organizador. Nada se ha dicho oficialmente sobre a qué proyecto corresponde. Pero si la estrategia funciona, la estatua y su ambiente siniestro podría ser uno de los preámbulos más memorables hacia un anuncio importante en The Game Awards 2025.