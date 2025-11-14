'The Running Man' tiene una extraña conexión oculta con la novela más icónica de Stephen King

Aunque sea difícil de verla sin pasarla por alto, The Running Man esconde una sutil referencia a It. Lo cierto es que esta nueva película plantea una historia muy diferente a la mayoría de las novelas de Stephen King, ambientada en un futuro distópico en lugar de en el pasado o presente de Estados Unidos. Esto le confiere a la adaptación cinematográfica una atmósfera muy distinta a la de muchos de sus otros relatos.

A pesar de esto, la obra original era capaz de encontrar formas de conectar la historia con el resto de las novelas de Stephen King. La última adaptación de la novela descubrió una manera ingeniosa de expandir este concepto, incorporando un escenario importante en el que se han visto historias con un perfil muy similar a It, considerado el libro más popular del maestro del terror.

El vínculo inesperado con el universo de Stephen King

¡Atención! Siguen spoilers de la película. El segundo acto de The Running Man lleva a Ben Richards a Derry, un lugar famoso entre los seguidores de Stephen King por ser el escenario en el que acontecen los eventos de It. Tras escapar por poco de Boston con la ayuda de Bradley Throckmorton, el protagonista recibe la orden de dirigirse al norte para reunirse con Elton Parrakis, aliado de Bradley.

Es allí donde se revela que Elton vive en Derry con su madre. La realidad es que su historia también confirma que su padre fue policía allí antes de que las fuerzas de FreeVee convirtieran a la policía en su ejército personal. Se establece que Derry existe desde hace mucho tiempo, pero también que sufrió épocas muy difíciles. Eso sí, el largometraje transcurre brevemente en Derry y apenas muestra la ciudad en conjunto.

No obstante, es una divertida referencia al universo más amplio que conforman las novelas de Stephen King. Especialmente tras el éxito de It: Bienvenidos a Derry, descubrir que el pueblo sigue incluso en un futuro distópico resulta de lo más inquietante. Es muy probable que se trate simplemente de una referencia a la ciudad, ya que el libro contiene una alusión similar a Derry e incluye su aeródromo local como escenario.

Lo que está claro es que muchas historias de Stephen King están conectadas como parte de un universo compartido. Ya sea porque estén directamente relacionadas o quizás por ciertas referencias más ocultas a lo largo de sus relatos, suelen mencionarse entre sí. Dicho esto, The Running Man es una de las pocas obras de Stephen King que se adentra en conceptos distópicos de ciencia ficción en lugar de un drama realista o un terror sobrenatural, así que tiene una manera de desarrollar la trama muy diferente.