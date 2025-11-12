⁠Una tiktoker es condenada a pagar más de 1 millón y medio de dólares por arruinar un matrimonio con una infidelidad

Una creadora de contenido de Carolina del Norte ha sido condenada a pagar 1,75 millones de dólares después de que un jurado determinara que mantuvo una relación extramatrimonial con un hombre casado y contribuyó directamente a la ruptura de su matrimonio. La protagonista del caso es Brenay Kennard, conocida en redes sociales como LifeOfBrenay, quien acumula casi tres millones de seguidores entre TikTok e Instagram gracias a sus vídeos de maquillaje, cocina y estilo de vida.

La demanda fue presentada en 2024 por Akira Montague, la exesposa del actual marido de Kennard, quien la acusó de haber tenido una aventura con su entonces pareja, Timothy Montague, antes de que se produjera el divorcio. Según los documentos judiciales, Kennard no solo habría mantenido la relación en secreto durante meses, sino que además la habría mostrado abiertamente en redes sociales, llegando incluso a publicar fotos de los hijos de Akira sin consentimiento.

Un caso insólito amparado por leyes del siglo XIX

El veredicto, emitido el 10 de noviembre de 2025, obliga a la tiktoker a pagar 1,5 millones de dólares por “alienación de afecto” y 250.000 dólares adicionales por “conversación criminal”, dos figuras legales que aún existen en Carolina del Norte pese a su origen en el siglo XIX. Estas leyes permiten demandar a terceros por interferir en un matrimonio o mantener relaciones sexuales con alguien casado.

Durante el juicio, Timothy declaró que su matrimonio con Akira “no era una relación real” y que se sentían “como compañeros de piso”. Sin embargo, el jurado no consideró esto suficiente para exculpar a Kennard, apoyándose en vídeos y publicaciones que mostraban a ambos juntos cuando el hombre todavía estaba casado.

Aunque no enfrentará cargos penales, el caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la privacidad, la moral y la exposición pública de las relaciones sentimentales en la era digital. Muchos usuarios han señalado que la historia de LifeOfBrenay es un recordatorio de cómo el contenido personal puede tener consecuencias muy reales fuera de la pantalla.