⁠Un tiktoker desata la polémica por regalar machetes y alcohol a los sintecho: “Es bueno para los clics y las visitas”

Las redes sociales han vuelto a encenderse tras la última polémica provocada por un creador de contenido que ha demostrado que para algunas personas no hay límites cuando se trata de buscar la viralidad, traspasando una línea no solo moral, sino que muchos consideran peligrosísima. En un momento en el que cada vez se puede ver en redes más contenido extremo e incluso ilegal, un tiktoker estadounidense ha decidido repartir machetes, alcohol y cigarrillos a personas sin hogar, grabando todo para subirlo a sus plataformas.

Las millones de visualizaciones que ha conseguido han llegado acompañadas de una oleada de críticas que no deja de crecer. La situación ha generado una gran preocupación entre usuarios, expertos en seguridad y hasta policías de varias ciudades, que evitan pronunciarse mientras los vídeos siguen acumulando visitas.

A pesar de esta reacción, el influencer insiste en que no ha cometido ninguna ilegalidad y que solo busca “ayudar”, pese a que él mismo reconoce que lo hace “porque es bueno para los clics”.

El tiktoker que reparte machetes y alcohol en la calle planea seguir haciéndolo

El creador en cuestión es Keith Castillo, conocido como povwolfy, quien publicó un vídeo de Acción de Gracias que superó los 18 millones de reproducciones entre TikTok e Instagram. En las imágenes se le ve entregando machetes de más de 45 centímetros, comprados al por mayor por menos de cinco dólares, junto con botellas de alcohol a personas sin hogar en distintas ciudades. Varios de los destinatarios incluso piden más armas mientras Castillo graba sus reacciones.

Tras la avalancha de críticas, el influencer defendió su actuación asegurando que viaja de ciudad en ciudad para evitar problemas y que actualmente lleva unos 30 machetes en su coche. Su intención es continuar con los repartos en enero en lugares como Las Vegas, barrios de Los Ángeles y Nueva York, donde también prevé entregar pequeñas botellas de whisky fuerte.

Sobre las acusaciones de fomentar comportamientos peligrosos, fue tajante: “No me importa, hermano. Es bueno para los clics y las visitas. Hay que hacer lo que sea para comer”.

Mientras varios departamentos de policía rehúsan comentar el caso, expertos en seguridad han calificado la idea como una “receta para el desastre”, señalando el riesgo de combinar armas y alcohol.