Tom Hanks confiesa que esta película de fantasía es "la mejor jamás realizada": está en streaming

Hace un tiempo, Tom Hanks hizo unas declaraciones en los Premios Oscar que sorprendieron a muchos espectadores al revelar la que consideraba una de las mejores películas de todos los tiempos. Tom Hanks es considerado uno de los actores con más importancia de Hollywood durante décadas, así que su opinión sobre el séptimo arte pueden ser interesantes. A lo largo de su carrera, Tom Hanks recibió seis nominaciones al Oscar como mejor actor, ganando dos de ellas.

Pues bien, la película que puso al nivel de verdaderos clásicos como Ciudadano Kane y Casablanca es una película de fantasía que se estrenó en la década de 1960. Es probable que no la tengas en el radar, ya que no es una película que se suela mencionar en las listas de las mejores de todos los tiempos. Esta sorprendente revelación se produjo cuando Tom Hanks entregó un Oscar honorífico a Ray Harryhausen.

Una joya de fantasía que fue vital en el género

Como bien sabrás, este es un actor a quien el género de fantasía debe gran parte de su éxito. Jasón y los argonautas es una película de fantasía dirigida por Don Chaffey que cuenta la historia de Jasón, hijo del rey Aristóteles asesinado. El protagonista está decidido a vengar la muerte de su padre. De niño, tuvo que esconderse y luego encontrar el camino de regreso para vengarse, mientras los dioses conspiraban contra él.

Lo que hace que Jasón y los argonautas sea tan influyente son los efectos visuales tan revolucionarios que introdujo, considerada como la precursora de este tipo de efectos especiales para criaturas. En los Premios Oscar que se celebraron en 1992, Tom Hanks honró a Ray Harryhausen con un premio que homenajeaba la trayectoria por su trabajo en la industria cinematográfica.

Tom Hanks no pudo evitar sentir profunda admiración por esta película: "Algunos dicen Casablanca o Ciudadano Kane. Yo digo que Jasón y los argonautas es la mejor película jamás realizada". Lo cierto es que ha sido reconocida con frecuencia como uno de los mejores filmes de fantasía. Ha influido en todo tipo de propuestas en el género, así que su legado es inmortal.

