Tres jueces en China se convierten en streamers para pagar la deuda de una familia subastando cangrejos

En un hecho tan insólito como inspirador, tres jueces del distrito de Gaochun, en Nankín (China), se han convertido en estrellas de internet tras protagonizar un directo en el que vendieron cangrejos peludos a más de 200.000 espectadores. El objetivo de esta peculiar transmisión era recaudar fondos para ayudar a una familia local a pagar sus deudas, dentro de un programa judicial que combina la liquidación de activos con la educación financiera y legal.

Durante dos horas y media, los jueces transformaron el tribunal en un auténtico estudio de retransmisión. Mostraron cangrejos en cámara, explicaron cómo distinguir los machos de las hembras y aprovecharon cada pausa para hablar de conceptos legales como la “quiebra cuasi-personal”. La escena, mezcla de humor y pedagogía, se volvió viral en las redes sociales chinas, generando elogios por la humanidad y creatividad del gesto.

Una acción solidaria que se vuelve viral en China

La iniciativa formaba parte de un nuevo plan del sistema judicial chino para ayudar a los deudores honestos que atraviesan dificultades económicas. En este caso, los cangrejos procedían del estanque familiar de Qiu Lan, una mujer cuyos padres quedaron endeudados tras un accidente marítimo hace más de una década. Su intento de reconstruir su vida a través de la cría de cangrejos solo agravó la deuda, que superaba los 800.000 yuanes (unos 112.000 dólares).

El tribunal consideró que la deuda provenía de la mala suerte y no de mala fe, por lo que diseñó un plan especial: las ventas de los cangrejos se destinarían directamente al pago de la deuda, con el resto cubierto mediante préstamos a bajo interés gestionados por el propio tribunal. Para asegurar el éxito de la cosecha, incluso se recurrió a expertos acuícolas cuando las altas temperaturas amenazaron la producción.

El resultado fue un éxito rotundo: más de 100 pedidos en pocas horas y el reconocimiento de miles de usuarios que alabaron a los jueces por su cercanía y compromiso. Además de recaudar fondos, la retransmisión sirvió para acercar el sistema judicial a la ciudadanía y promover la comprensión de los procesos de bancarrota personal en China.