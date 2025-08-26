Twitch pierde gran parte de su audiencia tras su lucha contra los bots

Twitch atraviesa uno de sus momentos más delicados en cuanto a cifras de audiencia. Aunque el portal de Amazon sigue dominando el mundo del streaming, los últimos datos reflejan una bajada significativa que ha pillado de imprevisto tanto a la comunidad como a los propios creadores de contenido.

En un entorno donde eventos puntuales suelen elevar los números, como ocurrió recientemente con la última Velada del Año de Ibai, existe una caída sostenida y generalizada que es mucho más difícil de justificar. Por eso, muchos se preguntan cuál es la verdadera razón detrás de este desplome repentino.

El impacto de la guerra contra los "viewbots"

La respuesta parece estar en la reciente decisión de Twitch de intensificar su lucha contra los llamados viewbots, programas que inflan artificialmente las cifras de espectadores de un canal. Desde que se implementó la medida a finales de agosto, la plataforma ha visto reducciones de hasta un 24% en su audiencia total en comparación con la semana anterior.

La consecuencia es doble. Por un lado, se confirma que una parte importante del tráfico no provenía de usuarios reales. Por otro, muchos de los streamers más populares han visto caer sus números de manera notable, sobre todo los de habla inglesa. Algunos han experimentado descensos del 20% al 30% respecto a sus picos habituales, mientras que otros han señalado fluctuaciones extrañas, con miles de espectadores entrando y saliendo de su directo en cuestión de minutos.

Es importante aclarar que estas caídas no implican necesariamente que los propios creadores de contenido comprasen bots. Cualquiera puede enviar este tipo de tráfico a un canal, no solo su dueño. Aun así, el golpe ha sido evidente y ha puesto de relieve que una parte significativa de la audiencia de Twitch no era auténtica.