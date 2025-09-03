Twitch registra su peor mes en cinco años tras tomar medidas para eliminar a los espectadores falsos

Aunque parece que la creación de contenido es algo reciente, lo cierto es que la trayectoria de plataformas como YouTube demuestra que ya ha pasado más de una década desde que los primeros usuarios se lanzaron a realizar esta actividad como un trabajo.

Respecto al mundo del streaming, es verdad que llegó un poco más tarde, pero aun así ha crecido de forma imparable durante los últimos años, con Twitch como referente absoluto. Sin embargo, la plataforma de Amazon ha sufrido un traspié importante esta proyección, todo después de establecer normas más rigurosas para evitar a los espectadores falsos.

El impacto de la purga de bots en Twitch

En julio, el propio CEO Dan Clancy adelantó que se aplicarían nuevas medidas para detectar “viewbots, visionado inauténtico y otros tipos de interacción falsa” sin afectar a los espectadores reales. El efecto no se ha hecho esperar y según datos de StreamCharts la audiencia total de agosto cayó hasta los 1.41 mil millones de horas vistas, lo que supone un descenso del 9% respecto a julio.

La cifra de espectadores simultáneos también bajó, situándose en 1.9 millones de media (un 8% menos), mientras que el pico de audiencia mensual se desplomó en un 73%. En conjunto, fue el peor resultado de la plataforma desde marzo de 2020, coincidiendo entonces con el inicio de la pandemia.

StreamCharts estima además que hasta 30 millones de horas vistas procedían de bots y que alrededor de 4.400 canales estaban fuertemente inflados. Aunque Twitch ha negado que su audiencia esté “en caída libre” y ha criticado el uso de cifras de terceros, la tendencia preocupa a creadores y a la propia comunidad.

Mientras tanto, la competencia también sufre.Kick, el gran rival de Twitch, habría visto que uno de cada seis de sus streamers depende en parte de bots para mantener sus números. A diferencia de Twitch, la plataforma respaldada por Stake todavía no ha anunciado planes para enfrentarse al problema.