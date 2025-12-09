La última temporada de 'Stranger Things' puede confirmar un cambio importante en Netflix

Stranger Things ha regresado con fuerza tras el estreno de los primeros episodios de la quinta temporada. Precisamente, esta primera tanda ya habría sugerido una novedad importante. Conocida por ser una de las series insignia de Netflix, la producción llegará a su final definitivo en esta temporada, que Netflix decidió dividir en tres partes. Los episodios estrenados hasta ahora confirman que la trama tiene lugar más de un año después de los eventos de la cuarta temporada.

En ella, Hawkins se encuentra en cuarentena, con los militares tomando el control. Mientras tanto, Once y el resto del grupo siguen planeando cómo encontrar y derrotar a Vecna. Estos episodios terminaron con un giro importante relacionado con la conexión de Will con Vecna, lo que dio lugar a muchas teorías que se publicaron en redes. Y por más entretenida que haya sido la primera parte, también confirma un cambio importante con respecto a un personaje querido.

El regreso de 'Stranger Things' y el comienzo del fin

Aunque el gran atractivo de la primera temporada fue mostrar la unión de Mike, Lucas, Dustin y Once para encontrar al desaparecido Will, cabe mencionar que Joyce también fue una de las principales protagonistas. Por ese motivo, Joyce no descansó hasta rescatar a Will del Mundo del Revés. De hecho, pese a que la mayoría creía que había perdido la cabeza, ella estaba convencida de que Will estaba vivo e intentaba contactarla de alguna manera.

Después de todo, Joyce fue quien ideó el método de las luces navideñas y el alfabeto en la pared para comunicarse con Will. Esta escena se convirtió en una de las imágenes más asociadas a la producción. Por lo tanto, el personaje de Winona Ryder fue clave para que Will fuera rescatado, ya que sus acciones finalmente convencieron a Hopper de que había algo siniestro tras su desaparición. Dicho esto, Stranger Things siempre ha sido una serie en la que los niños han ocupado un lugar central.

Si bien no está mal que se hayan convertido en los protagonistas principales, sobre todo porque era de esperar, la serie ha olvidado injustamente la importancia de Joyce Byers. A la última temporada de Stranger Things le quedan más episodios y, con suerte, Joyce recibirá el reconocimiento que realmente se merece. A estas alturas, lo que está claro es que cualquier cosa puede suceder en la quinta temporada de Stranger Things. Dado el historial de la serie, la mayoría de los espectadores esperan una enorme tragedia.

Lo más probable es que esta situación no será ni mucho menos sencilla para Joyce, a quien se le reprochó en la primera parte sobreproteger demasiado a Will tras saber que tenía poderes y que podría ser una pieza clave en la derrota de Vecna. Eso sí, es muy poco probable que Joyce Byers muera en la última temporada de Stranger Things, pero podría pasar por momentos trágicos en los episodios finales de la serie.