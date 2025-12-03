Últimas horas para conseguir este nuevo juego gratis en Epic Games Store y quedártelo para siempre

Epic Games Store continúa captando la atención de los jugadores con su iniciativa de ofrecer juegos gratuitos cada semana, permitiendo a los usuarios enriquecer sus bibliotecas digitales sin coste alguno. Esta estrategia, liderada por los creadores de Fortnite, refleja su compromiso con la comunidad al proporcionar títulos de diversos géneros que atraen a un público amplio. Con los próximos juegos gratuitos ya programados, la promoción actual está próxima a finalizar, dejando un corto período para que los jugadores reclamen los títulos disponibles antes de que se renueve la oferta.

En esta ocasión, destaca una propuesta única y altamente valorada: Universe for Sale. El plazo para añadirlo a tu biblioteca está a punto de expirar, ya que la oferta concluye mañana, 4 de diciembre de 2025, a las 17:00 h (hora peninsular española). Si aún no lo has reclamado, este es el momento ideal, ya que, una vez añadido, permanecerá en tu cuenta de forma permanente. Además, la plataforma de Epic Games sigue impresionando con sus promociones, y mañana se revelarán dos nuevos títulos gratuitos disponibles para todos los usuarios.

Universe for Sale apura sus últimas horas gratis en Epic Games Store

En un bazar extraño, hay una mujer preocupada creando universos enteros en la palma de su mano. Universe for Sale es una aventura dibujada a mano ambientada en las densas nubes de Júpiter, donde orangutanes inteligentes trabajan como estibadores y misteriosos cultistas se despojan de su propia carne para alcanzar la iluminación. Explora todos los rincones de una colonia destartalada en Júpiter. Casas de té desvencijadas, extrañas tiendas de curiosidades y talleres mecánicos saturados de trabajo se amontonan en el pintoresco y famoso barrio marginal que ha surgido alrededor de una mina abandonada. Cada nuevo rostro, ya sea humano, simiesco, esquelético o robótico, tiene una historia única que contar mientras intenta sobrevivir a la lluvia ácida que cae sin cesar.

El maestro sin nombre, intrigado por las historias sobre la habilidad de Lila para crear universos, la encuentra en una noche lluviosa para hablar de ese poder tan especial que posee. Para algo tan asombroso, ella lo explica con la misma naturalidad con la que explicaría cómo preparar un café. Pero no es solo el maestro quien quiere saber más sobre Lila, ya que otras fuerzas amenazan con desentrañar el misterio que se esconde en el corazón de Universe for Sale. Así que elige una taza, busca algunos ingredientes y Lila creará un universo según tus especificaciones. La única pregunta es: ¿vas a comprarlo?

Epic Games Store reafirma su apuesta por los juegos gratuitos, consolidándose como una opción atractiva para los jugadores. Mantenerse atento a las próximas promociones es clave para seguir ampliando tu colección digital sin coste. No pierdas la oportunidad de sumar este destacado título a tu biblioteca en la plataforma desarrollada por los creadores de Fortnite.