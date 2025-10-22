Un usuario se hace viral por crear una funda ultrapesada para reducir las horas de uso de su teléfono móvil

Un creador de contenido ha llamado la atención en redes sociales tras desarrollar una curiosa solución para reducir su tiempo frente a la pantalla: una funda para el teléfono que pesa casi tres kilos. Su invento, además de resultar sorprendente, ha generado debate sobre la dependencia digital y las medidas extremas que algunos adoptan para combatirla.

Durante años, los usuarios de smartphones han probado múltiples métodos para controlar su uso, desde aplicaciones que bloquean el acceso a redes sociales hasta funciones nativas que limitan el tiempo de pantalla. Sin embargo, Logan Ivey, conocido en Instagram como matterneuroscience, ha llevado esta idea a otro nivel con un invento que literalmente hace más difícil usar el teléfono.

Una funda de casi tres kilos que consigue reducir el tiempo de pantalla

El pasado 13 de octubre, Ivey presentó su creación: una funda impresa en 3D que pesa seis libras (unos 2,7 kilos) y que solo puede retirarse con un juego de llaves allen. Su objetivo es simple, provocar que el dispositivo sea tan pesado que resulte incómodo de sostener o llevar encima, dificultando el desplazamiento y el “scroll” continuo.

Según el propio creador, desde que utiliza la funda su tiempo de pantalla ha pasado de seis a apenas dos horas diarias. “Ya no llevo el teléfono a todas partes, y cuando lo tengo conmigo, lo uso menos porque físicamente cuesta hacerlo”, explicó.

La publicación en Instagram se ha vuelto viral, acumulando cerca de medio millón de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de usuarios interesados en apoyar una futura campaña de Kickstarter. Mientras algunos aplauden la idea por su ingenio, otros creen que es una medida exagerada. “No necesitas un ladrillo, solo autocontrol”, escribió un usuario.

Sea como sea, el invento de Ivey ha abierto conversación sobre cómo la tecnología influye en nuestros hábitos y hasta qué punto estamos dispuestos a complicarnos la vida para desconectarnos un poco más.