Un vehículo se estrella contra un restaurante mientras dos creadores de contenido se grababan probando la comida

Estamos acostumbrados a que en España los nombres que más suenen cuando se hablan de creadores de contenido o streamers sean el de Ibai o el de ElXokas, pero en el resto de países del mundo hay una gran variedad de usuarios que comparten muchas opciones de entretenimiento.

Aunque algunas se salen de lo éticamente correcto, como los directos de un hombre francés de 46 años que ha fallecido después de someterse a acoso y humillaciones, es interesante ver las propuestas de otros creadores, como MrBeast, que también suele ser noticia.

Aun así, el último acontecimiento que está dando mucho que hablar en redes es el accidente que ha sufrido la youtuber estadounidense NinaUnrated. Mientras estaba probando comida junto a un compañero, ambos estuvieron a punto de perder la vida.

El vídeo del casi atropello a dos creadores de contenido que comían tranquilamente en un restaurante

Esta creadora de contenido se encontraba en un restaurante para grabar un vídeo junto a un acompañante probando diferentes platos de comida y reaccionando a ellos. Este contenido es extremadamente habitual en plataformas como YouTube y es uno de los más inofensivos que existen, alejados de cualquier tipo de violencia, aunque no fue así en este caso.

En medio de su comida, quedó grabado como un vehículo se estampó contra la ventana del restaurante, atravesando la pared justo por la zona en la que los dos creadores de contenido estaban comiendo. Como resultado del choque, el coche perdió rápidamente velocidad y no llegó a ingresar por completo en el edificio.

Por suerte, ambos usuarios salieron ilesos a pesar de la espectacularidad del vídeo, que la propia NinaUnrated compartió con la frase: "El mañana NO está asegurado".