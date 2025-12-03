Un veterano de guerra de 88 años recibe más de un millón de dólares en donaciones después de contar su historia en TikTok

Lo mejor que ofrece TikTok como plataforma es esa capacidad de exposición que consigue que cualquier vídeo llegue a muchas más personas que en cualquier otra aplicación o web de creación de contenido. Así ha sido como el mundo ha conocido la historia de un veterano del Ejército estadounidense de 88 años, que ha visto cómo su vida cambiaba radicalmente en cuestión de días.

Todo empezó cuando el tiktokeritssozer publicó un vídeo en el que presentaba a Ed Bambas, un hombre mayor de Detroit que, pese a su edad, sigue trabajando a tiempo completo en una tienda de conveniencia. El creador de contenido australiano consiguió con este TikTok encender la mecha de la generosidad abriendo un fondo para donaciones que a superado ya el millón de dólares.

La historia de Ed Bambas

En el vídeo, Bambas explicó que no puede permitirse dejar de trabajar porque perdió su pensión de General Motors tras la quiebra de la compañía en 2012. Él se había jubilado años antes, en 1999, pero el colapso financiero lo dejó sin el sustento que esperaba para su vejez. Es por eso que a pesar de su edad continuaba trabajando ocho horas al día, cinco días a la semana, para poder cubrir sus gastos básicos.

Impactado por su situación, itssozer decidió abrir una campaña en GoFundMe, una web de donaciones, con el objetivo de ayudarle a tener una vida digna. Lo que no esperaba era la magnitud de la respuesta: en apenas unos días, el fondo ha superado el millón de dólares recaudado con más de 25.000 donaciones individuales.

El creador describió a Bambas como un hombre de “dignidad tranquila y enorme fortaleza”, marcado por la pérdida de su pensión y también por la muerte de su esposa. Según explica en la campaña, cada dólar recaudado irá directamente al veterano para cubrir gastos de vivienda, facturas médicas y mejorar su calidad de vida.

La historia de Bambas se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del poder de TikTok para impulsar actos de solidaridad y visibilizar situaciones que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Para el veterano, esta ola de apoyo marca el comienzo de una etapa mucho más tranquila tras años de esfuerzo y dificultades.