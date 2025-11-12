⁠Westcol, sobre las palabras de Jordi Wild reconociendo el consumo de sustancias: “Yo también le meto mis suspiros”

A pesar de que hace ya unas cuantas semanas de las declaraciones de Jordi Wild en las que desató cierta polémica al reconocer el consumo de cocaína, las palabras del creador de contenido catalán siguen generando reacciones en otros usuarios del sector.

Después de que IlloJuan hablase sobre ese tema, ahora ha sido Westcol quien se ha pronunciado al ver el clip del momento.

Lejos de criticar la confesión del youtuber, el colombiano le ha apoyado reconociendo que él de vez en cuando él también lleva a cabo esta práctica y que es de los suyos.

Westcol y su reacción a las palabras de Jordi Wild sobre la cocaína

La cuenta de Javi Oliveira ha recogido las palabras del streamer de Kick, que en un primer momento se quedó impactado por la naturalidad con la que Jordi habló del consumo de estas sustancias, dudando incluso de si el vídeo era real.

“Sí, de vez en cuando yo también le meto. Yo le apoyo, de vez en cuando también le meto mis suspiros a eso para estar activo. Eh Jordi, Jordi es de los míos, tú sabes que no fallamos con el tabique”, declaró el creador de contenido con un tono que muchos han dado por hecho que era de sarcasmo.

Aprovechando la situación el colombiano también mencionó el fentanilo proponiendo a Jordi que hable de él y antes de quedarse un tanto perplejo cuando el catalán afirmó que fuera de bromas llevaba una vida bastante sana.

Lo cierto es que la reacción de Westcol al vídeo ha conseguido reavivar la discusión sobre las declaraciones del creador de contenido, que como respuesta a todo el movimiento que tuvo lugar como consecuencia emitió un comunicado.

En este Jordi dejó claro que intentó ser sincero con un tema en el que todos mienten y que seguirá haciendo lo que le apetezca en su privacidad.