Willyrex sobre el nuevo robot con IA que hace las tareas de casa: "Me emociona y me da miedo a partes iguales"

La figura de los creadores de contenido, de una manera o de otra, surgió gracias al avance de la tecnología, que permitió hacer de internet y de plataformas como YouTube canales de comunicación sin los que su trabajo sería imposible.

Por eso, no es de extrañar que estos usuarios estén pendientes de las últimas novedades, como ha demostrado Willyrex. El legendario youtuber ha comentado un anuncio de la marca 1X.tech, que ha mostrado un robot humanoide con IA diseñado para hacer las tareas de casa.

El creador de contenido ha reaccionado a este producto, mostrando fascinación y cierto recelo a partes iguales, pero sobre todo reconociendo lo increíble que le parece hasta qué punto ha llegado la tecnología.

Willyrex reconoce que quiere tener uno de estos robots en casa

El youtuber mencionó la publicación de la empresa tecnológica en X, antes Twitter, y respondió a este con gran asombro, asegurando que “no se cree que estemos viviendo este momento de la historia”.

Desde luego, lo que se presenta en el vídeo parece sacado de libros o películas de ciencia ficción, mostrando a este robot como prácticamente un mayordomo capaz de encargarse de una gran variedad de responsabilidades, desde recoger la casa, aspirar o poner una lavadora hasta ocuparse del jardín.

Además, cuenta con una cámara para seguir sus quehaceres en una aplicación del móvil cuando no estés en casa y que así no tengas que preocuparte por qué puede estar haciendo.

“Me emociona y me da miedo en partes iguales! Quiero uno en casa 24/7 y a la vez lo quiero lejos de mis hijas”, sentenció Willyrex, que inevitablemente, como nos ha pasado a todos, no ha podido evitar pensar en la cantidad de películas que han tratado este tema y nos han inculcado por qué puede no ser una buena idea.