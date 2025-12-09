Un youtuber japonés recibe un espectacular regalo de boda de Konami relacionado con Yu-Gi-Oh!

Durante los últimos años, las colaboraciones entre grandes compañías de videojuegos y creadores de contenido se han vuelto cada vez más habituales, especialmente cuando existe una relación de larga duración entre ambas partes. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con uno de los youtubers más conocidos de Japón, que acaba de recibir un gesto muy exclusivo con motivo de su reciente boda.

El creador, que lleva años mostrando públicamente su pasión por los juegos de cartas coleccionables y por Yu-Gi-Oh! en particular, fue sorprendido con un regalo único que no solo celebra su matrimonio, sino también su vínculo con la saga. Este detalle llegó directamente por parte de Konami, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

El increíble regalo nupcial que Konami ha preparado para un youtuber japonés

Konami decidió celebrar la boda de Hajime Syacho con un obsequio totalmente único: una carta de Yu-Gi-Oh! creada exclusivamente para él y su esposa y que nunca tendrá una segunda edición. La tarjeta, de mayor tamaño que una carta estándar, llegó enmarcada y rediseñada a partir del hechizo Ritual Sanctuary.

La compañía personalizó hasta el último detalle: el número de carta “HJMN-JP001”, las ilustraciones sustituidas por personajes de Yu-Gi-Oh! Card Game The Chronicles, y un guiño muy especial en forma de código con la fecha en la que Syacho anunció su matrimonio (30 de agosto de 2025). Incluso la escena ilustrada recrea la foto con la que la pareja hizo pública su unión, manteniendo un ramo que cubre el rostro de la novia.

Syacho, que no es solo un amante declarado de la franquicia, sino que también fue el actor de voz en el anime Yu-Gi-Oh! Sevens; recibió el regalo tras su paso por el Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 en París, donde también comunicó su boda al público.

Para un creador tan ligado a la saga, esta carta única se convierte no solo en un detalle emotivo, sino en un auténtico tesoro personal del que probablemente nunca de deshará.