⁠Una youtuber que dedica su contenido a comer reconoce que ha necesitado una cirugía para sus dientes

La popular creadora surcoreana Tzuyang, una de las mayores estrellas del mukbang, el fenómeno en el que los youtubers comen grandes cantidades de comida frente a la cámara, ha revelado que ha tenido que someterse a una cirugía dental tras años dedicándose a este tipo de vídeos. Con más de 12,7 millones de suscriptores y millones de visualizaciones en cada publicación, Tzuyang se ha convertido en una de las caras más reconocibles de este género, pero ahora ha contado las consecuencias físicas de su trabajo.

En un vlog publicado en su canal secundario, la creadora explicó que sus dientes se habían desgastado hasta el punto de necesitar prótesis. “Mis dientes se han ido acortando de tanto usarlos. Me dijeron que, si se desgastaban más, tendrían que limarlos todavía más, así que me sometí al procedimiento”, aseguró. Además, quiso dejar claro que la operación no tenía fines estéticos: “No lo hice por belleza, fue por motivos de salud. ¡No es cirugía plástica!”.

El lado menos visible del fenómeno mukbang

La confesión de Tzuyang ha reabierto el debate sobre los riesgos del mukbang, un formato que combina entretenimiento, consumo masivo de alimentos y presión por mantener altos niveles de audiencia. La creadora ya había sorprendido hace un mes al revelar que puede llegar a ingerir hasta 30.000 calorías diarias, el equivalente a lo que un adulto promedio consume en más de una semana.

Su caso no es el único que pone de relieve los peligros de esta tendencia. En los últimos años, varios creadores de contenido dedicados al mukbang han sufrido graves problemas de salud. En 2025, el tiktoker turco Efecan Kultur, de 24 años, falleció por complicaciones relacionadas con la obesidad, mientras que la china Pan Xiaotingmurió en 2024 durante una retransmisión en directo tras pasar diez horas seguidas comiendo sin descanso.

Aunque muchos usuarios admiran la resistencia y carisma de figuras como Tzuyang, su testimonio recuerda que incluso los formatos más virales pueden tener un coste físico y mental significativo para quienes los protagonizan.