Un youtuber surcoreano encuentra a un hombre desaparecido de 44 años en directo

Un creador de contenido surcoreano ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas del año en YouTube al localizar involuntariamente a un hombre desaparecido en mitad de una retransmisión en directo. El streamer, conocido como 2ro2, estaba emitiendo desde las calles de Gwangju cuando se topó con un hombre que aseguraba tener 23 años, pese a aparentar bastante más.

La extraña situación, que en un principio parecía simplemente una interacción un poco incómoda, ha sido en realidad el momento exacto en el que se ha resuelto un caso de desaparición real, todo gracias a que un espectador envió al chat un mensaje compartiendo la alerta de búsqueda que había sido emitida el 14 de noviembre.

En ella se describía a un hombre de 44 años apellidado Kim, cuyo aspecto, ropa y ubicación coincidían exactamente con la persona que 2ro2 acababa de entrevistar.

La audiencia, el creador y la policía colaboran para resolver el caso

Tras recibir el aviso, el creador de contenido contactó de inmediato con las autoridades mientras trataba de seguir al hombre sin asustarlo y manteniendo la conversación para evitar que se alejase mientras los agentes llegaban. En el directo se puede ver cómo el streamer fue lo suficientemente hábil como para seguirle el juego con suavidad, manteniéndolo cerca mientras actualizaba a la policía sobre sus movimientos.

La intervención conjunta de youtuber, espectadores y agentes culminó con final feliz y la policía confirmó la identidad del hombre desaparecido y lo llevó de nuevo junto con su familia.

El caso ha tenido un gran impacto en Corea del Sur elevando el prestigio del papel de los streamers y las comunidades online. En un país que registra decenas de miles de desapariciones cada año, 49.624 en 2024 según datos oficiales, cualquier ayuda es vital para resolver estos casos, que muchas veces están relacionados con problemas de salud mental o cognitiva.

De hecho esta situación no se trata de un incidente aislado. Ya en 2024 los streamers Clix y Lacy también ayudaron involuntariamente en un caso similar al interactuar en directo con un menor desaparecido que fue reconocido por su hermano.