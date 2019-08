No soy una persona apegada a los objetos. Al contrario, creo que es mejor guardar poco. Al igual que nos vamos desprendiendo de las lacras que dejan las malas experiencias, hay que desprenderse de los objetos que son pasado, que ocupan lugar pero no dan alegría. Ya tampoco guardo los libros, a no ser que alguno se convierta en algo realmente especial. En ese caso tampoco lo archivo en la librería,...