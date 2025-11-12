Un nuevo juego gratis para siempre espera a todos los jugadores de Steam por tiempo muy limitado

Los videojuegos gratuitos consolidan a Steam como referente en el entretenimiento digital para PC, permitiendo a los usuarios expandir sus bibliotecas sin coste alguno mediante promociones exclusivas. En esta ocasión, 12 is Better Than 6, desarrollado por el estudio indie Ink Stains Games, se ofrece de forma totalmente gratuita a todos los poseedores de una cuenta activa en la plataforma. Esta oferta temporal finaliza el 13 de noviembre de 2025 a las 19:00 (hora peninsular española), por lo que urge actuar con rapidez para evitar que el título regrese a su precio estándar.

12 is Better Than 6 destaca por su innovadora mecánica de juego, donde el jugador encarna a un esclavo mexicano fugado en el Salvaje Oeste de 1873, atravesando desiertos brutales en busca de libertad. Este shooter visto desde arriba dinámico combina acción intensa con elementos de sigilo, demandando precisión letal: un disparo, un muerto. Mecánicas únicas como amartillar el revólver antes de cada tiro, recargas manuales y sigilo para evitar balas obligan a planificar cada movimiento, con enemigos que flanquean, disparan a través de ventanas y persiguen sin piedad. Los niveles escalan en complejidad, introduciendo obstáculos ambientales, persecuciones a caballo y upgrades repartidos por escenarios realistas inspirados en la frontera México-Texas.

El título fusiona la esencia de clásicos como Hotline Miami —con su ritmo frenético y muertes instantáneas— con un arte dibujado a mano en blanco y negro, salpicado de rojo sangre, creando una atmósfera cruda e inmersiva. Ideal para aficionados a retos tácticos y shooters top-down al estilo de Sunset Riders o Super Meat Boy, ofrece sesiones intensas pero adictivas, perfectas para dominar picos de dificultad que recompensan la estrategia con un flujo satisfactorio de venganza.

12 is Better Than 6, nuevo juego gratis disponible paras los jugadores de Steam

12 is Better Than 6 es un juego de acción y disparos de perspectiva cenital, con elementos de sigilo, al más puro estilo del Salvaje Oeste. La acción se desarrolla en el año 1873, cuando imperaba la ley del más fuerte en toda América del Norte. Métete en la piel de un mejicano exconvicto, que lucha por su libertad y su supervivencia en los duros años de 1870 en los Estados Unidos. Conocerás a un montón de gente con personalidades e intereses únicos, con las que descubrirás el estilo de vida del Nuevo Mundo. Las ciudades y el ambiente desértico de aquella época te transportarán al Salvaje Oeste. Visita San Antonio, Houston y Alburquerque. ¡Tómate algo en los salones y los caros cabarés indios, viaja en caravanas de colonos y soluciona todos los problemas con los que te vayas encontrando!

Para reclamarlo, basta con visitar la página del juego en la tienda de Steam, iniciar sesión y seleccionar "Añadir a la cuenta". Una vez incorporado, 12 is Better Than 6 se vincula de forma permanente a la biblioteca del usuario, accesible indefinidamente para jugar en cualquier momento, incluso offline.