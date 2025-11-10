Los videojuegos gratuitos representan un pilar fundamental en la industria del entretenimiento digital, al permitir que los usuarios amplíen sus bibliotecas sin coste alguno. Steam, la plataforma líder en distribución de videojuegos para PC, destaca por su extenso catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales de alto interés. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden adquirir Will Glow the Wisp de forma gratuita hasta el 11 de noviembre de 2025 a las 19:00 (hora peninsular española).

Una vez reclamado, el juego se vinculará de manera permanente a la cuenta del usuario, quedando disponible en cualquier momento, incluso tras el fin de la promoción. Se recomienda proceder con rapidez, ya que a partir del 11 de noviembre Will Glow the Wisp volverá a su precio estándar. Esta promoción constituye una ocasión única para enriquecer las colecciones digitales de los jugadores sin incurrir en gastos, incorporando propuestas interesantes del catálogo de la tienda digital de Valve.

Will Glow the Wisp, nuevo juego gratis disponible en Steam por tiempo limitado

Will Glow the Wisp es un juego de acción y plataformas con una estética única que combina la agilidad de los títulos clásicos con un diseño visual completamente basado en luces y partículas. Desarrollado por PartTimeIndie, el juego prescinde de físicas convencionales y, en su lugar, se centra en el movimiento fluido del jugador a través de un entorno lleno de obstáculos luminosos, enemigos energéticos y desafíos de precisión. El jugador controla a una pequeña esfera de luz que debe superar niveles cada vez más complejos, donde la velocidad, la coordinación y los reflejos son esenciales. A lo largo de la aventura, la dificultad aumenta gradualmente, incorporando nuevos patrones de ataque y trampas dinámicas.

Esta acción vuelver a ser un reflejo de Steam por proporcionar valor a su comunidad mediante iniciativas que priorizan la accesibilidad y las oportunidades exclusivas. Aprovechar estas ofertas no solo mejora la experiencia de juego, sino que también fortalece la relación entre la plataforma y sus usuarios. Se invita a los jugadores a estar atentos a próximas promociones para seguir incorporando nuevos títulos sin coste.