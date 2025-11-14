Pokémon presenta un nuevo juego para móviles que recrear la experiencia de un juego de mesa

La franquicia Pokémon sumará un nuevo título a su catálogo móvil con el lanzamiento de Pokémon Goita, un juego gratuito para iOS y Android que adapta al entorno digital el clásico juego de mesa japonés “Goita”, ahora reinterpretado con criaturas del popular universo creado por Game Freak. Esta propuesta busca combinar tradición y modernidad, ofreciendo una experiencia accesible para jugadores de todo tipo y actuando como puente entre el público internacional y una dinámica de juego muy arraigada en la cultura japonesa.

Pokémon Goita se basa en enfrentamientos por equipos de dos contra dos, donde cada jugador comienza con una mano de fichas que representan a distintos Pokémon, cada uno con su propio valor y función dentro de la partida. El objetivo es alcanzar una puntuación determinada antes que el equipo rival, vaciando la mano de fichas a través de turnos ofensivos y defensivos. La presencia de Pokémon legendarios como Mew o Mewtwo añade un componente estratégico clave, ya que sus valores más altos pueden inclinar la balanza en momentos decisivos.

Además del lanzamiento digital, el juego contará con una versión física que se estrenará en diciembre, compuesta por fichas inspiradas en diferentes Pokémon y un sistema de puntuación que respeta la estructura del Goita tradicional. La edición móvil servirá tanto para aprender las reglas como para disfrutar de partidas rápidas, ya sea contra otros jugadores o contra la inteligencia artificial, facilitando así la transición entre la experiencia digital y la mesa de juego.

Un nuevo paso del universo Pokémon hacia la globalización

Aunque todavía no se han confirmado detalles sobre su disponibilidad mundial o posibles opciones de monetización, las expectativas son altas. Pokémon Goita se presenta como una propuesta distinta dentro del ecosistema de juegos móviles de la marca, alejándose de fórmulas tradicionales como la captura o la exploración, para centrarse en un enfoque más estratégico y centrado en partidas breves pero intensas.

El anuncio refuerza la intención de expandir el universo Pokémon hacia nuevos formatos que promuevan la socialización y la experimentación lúdica. Si el juego logra calar entre los usuarios internacionales, podría convertirse en una puerta de entrada a tradiciones de juego menos conocidas fuera de Japón, ampliando así el alcance cultural y creativo de la franquicia.