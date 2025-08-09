Trucos
Llevo más de una década usando un iPhone y acabo de descubrir este ajuste para la app Notas
Descubrí un ajuste oculto en Notas que ha cambiado cómo escribo y ordeno mis ideas: así puedes activarlo.
Llevo tanto tiempo usando iOS y el iPhone que, cuando descubro algo nuevo, siento la necesidad de compartirlo. Esta vez se trata de un ajuste en la app Notas que no conocía y que ha cambiado por completo mi forma de usarla. Ha solucionado uno de los aspectos que menos me gustaban y ha mejorado mi productividad.
Este ajuste permite personalizar cómo empiezas tus notas. Si nunca lo has tocado, es probable que lo tengas en su configuración predeterminada. Haz la prueba: crea una nota nueva. ¿Verdad que lo primero que escribes aparece como título o encabezado? Pues eso es justo lo que puedes modificar con este ajuste.
Cambia cómo empiezas tus notas en la app Notas
Para acceder a este ajuste, entra en Ajustes > Apps (parte inferior) > Notas. Una vez dentro, busca la opción llamada “Empezar notas nuevas por”. Desde ahí, podrás elegir cómo se crean tus notas por defecto: Título, Encabezado, Subtítulo o Cuerpo. Y sí, a veces no hace falta empezar por un título.
En mi caso, suelo comenzar escribiendo directamente el contenido de la nota y dejo el título para el final, si es que lo pongo. Este ajuste me ha permitido escribir de forma más natural y rápida, sin tener que cambiar manualmente el estilo de texto cada vez que empiezo una nota.
Por supuesto, si en algún momento quieres añadir un título, puedes hacerlo fácilmente. Basta con seleccionar la frase deseada y pulsar el botón “Aa” en la parte inferior, que abre el menú de formato. Desde ahí puedes cambiar el estilo del texto, por ejemplo, de Cuerpo a Título.
Gracias a esta opción, ahora la app Notas se adapta mucho mejor a mi forma de trabajar. Es un pequeño cambio, pero marca una gran diferencia. Si usas esta app con frecuencia, te animo a probarlo. Seguro que, como yo, acabas viendo esta función como algo imprescindible.
✕
Accede a tu cuenta para comentar