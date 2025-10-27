'El juego del calamar' vuelve la semana que viene con la segunda temporada de 'El desafío'

Las aventuras de Gi-hun en los juegos de El juego del calamar comenzaron en 2021 y llegaron a su término este mismo verano, cuando en junio se estrenó una tercera temporada que nos advertía, igual que las anteriores, sobre los peligros del capitalismo más feroz y cómo la necesidad y el dinero son capaces de transformarnos a todos.

Se ve, no obstante, que tales avisos cayeron en saco roto, pues allá por 2023 pudimos disfrutar de un reality show con cara de concurso en el que un total de 456 concursantes competían por un premio de 4,56 millones de dólares llevando a cabo pruebas inspiradas en las de la serie coreana; claro que nadie perdía la vida al caer eliminado.

Nuevos incautos

Ahora, El juego del calamar: El desafío vuelve con su segunda temporada que Netflix estrenará el próximo 4 de noviembre. El formato, que se convirtió en el mayor éxito de telerrealidad de la plataforma, regresa con 456 nuevos concursantes dispuestos a someterse a "la prueba definitiva de estrategia, alianzas y resistencia", según anuncia la propia compañía.

En esta nueva edición, el premio vuelve a ser el mismo, 4,56 millones de dólares, la cantidad más alta en la historia de los concursos de Netflix, pero las reglas prometen ser más duras. La plataforma adelanta que esta vez "las apuestas son más altas que nunca" y que habrá giros inesperados y juegos nunca vistos.

En un ambiente dominado por la tensión y la desconfianza, los participantes deberán decidir si merece la pena confiar en los demás o si es mejor jugar en solitario porque "¿por qué hacer amigos… cuando puedes hacerte millonario?", como reza el eslogan promocional.

Las pruebas

La nueva temporada se desarrollará como un evento de tres semanas en el que los episodios se irán lanzando de forma escalonada. Entre los retos confirmados se encuentran nuevas versiones de pruebas clásicas como Luz roja, luz verde y el Puente de cristal, vistas en la primera temporada de la serie, junto a desafíos completamente inéditos en el reality como el Pentatlón de seis patas o los circuitos arcoíris que llegan directamente de los episodios posteriores.