Esta infravalorada serie postapocalíptica de ciencia ficción es la próxima que debes ver

Si eres uno de los que esperas ver una continuación o secuela de la icónica Soy leyenda que protagonizó Will Smith, creo que esto te puede interesar. Sin novedades concretas sobre su lanzamiento o producción, todo parece indicar que la continuación no se estrenará pronto. Sin embargo, mientras se espera su aún factible estreno, puedes disfrutar de otra miniserie postapocalíptica que solo tiene seis episodios.

Debido a lo interesante que resulta el escenario, existen muchas películas y series postapocalípticas. Sin embargo, solo unas pocas consiguen tener impacto tanto comercialmente como en crítica. Aunque fue muy querida por el público, Soy Leyenda tuvo dificultades para impresionar a la crítica debido a sus enormes libertades creativas y a la simplificación excesiva de la trama original. Sin embargo, la película tuvo un éxito rotundo en taquilla que habilitó el camino para una secuela.

La miniserie postapocalíptica que rescata la esencia del género

En este sentido, una serie que sirve como reemplazo perfecto de la película se estrenó hace menos de un año. En Earth Abides, el protagonista masculino se encuentra en un mundo postapocalíptico en el que cree que él es el único superviviente. Solo escucha el sonido de sus propios pasos mientras navega por un mundo que está sumido en un silencio inquietante. Ambas producciones siguen conceptos parecidos, ya que los protagonistas son conscientes de cómo la ausencia de la humanidad permite a los animales recuperar espacios que antes estaban dominados por las personas.

También se aborda cómo tratan de aprovechar al máximo sus conocimientos científicos para descubrir la verdad sobre cómo revertir el daño causado por la pandemia. El objetivo no es otro que el de intentar reiniciar de alguna forma la civilización. Para su consternación, ambos luchan por encontrar respuestas y se ven obligados a cuestionar las limitaciones de la razón humana en un mundo en el que las antiguas reglas de la naturaleza ya no son aplicables.

Lo más interesante es que la adaptación televisiva en MGM+ no presenta elementos sobrenaturales. En cambio, explora los desafíos que probablemente enfrentarían los seres humanos en un escenario postapocalíptico realista. El protagonista de la serie tampoco es un héroe clásico, ya que él también lucha por adaptarse a la nueva normalidad mientras se deshace de sus antiguas creencias sobre la civilización.

Curiosamente, el libro original de Earth Abides también fue una de las mayores inspiraciones para la publicación de la novela de The Stand que fue escrita por Stephen King. El maestro del terror reveló que una vez estaba leyendo sobre "un accidente de armas químicas y biológicas en Utah", lo que le hizo recordar Earth Abides, que escribió George R. Stewart. La serie está disponible en Prime Video con suscripción a MGM+.