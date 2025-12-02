La franquicia de 'Sonic' se expande: un inesperado nuevo spin-off confirma fecha de estreno

Mientras continúa el desarrollo de la cuarta película, Paramount ha confirmado tener en mente la que será la próxima entrega de la franquicia centrada en el universo de Sonic. Las adaptaciones del erizo azul de SEGA se han convertido en algunos de los éxitos más importantes de las adaptaciones de videojuegos, consiguiendo los mayores éxitos entre la crítica y el público con el estreno de cada nueva entrega.

Incluso antes de que la tercera película estableciera récords, Paramount anunció el desarrollo de Sonic 4 justo en el momento del lanzamiento de la tercera entrega. Aunque los detalles de la trama se desconocen por el momento, sí que se sabe que el estreno está programado para marzo de 2027, con planes para un papel más importante para Amy Rose después de su presentación en la escena postcréditos.

Paramount expande la franquicia cinematográfica de 'Sonic'

En cambio, el futuro de Shadow interpretado por Keanu Reeves y la versión de Robotnik de Jim Carrey se ha mantenido en incertidumbre. Lo que también se ha confirmado es que Paramount ha iniciado el desarrollo de una misteriosa película spin-off de Sonic. El proyecto se describe como "una película de evento", cuyo estreno ya estaría fijado para el 22 de diciembre de 2028.

Además de la nueva película de Sonic, el estudio también anunció una producción sin título oficial de las Tortugas Ninja, cuyo estreno está previsto para finales de 2028. Esta no es la primera vez que se habla de un nuevo spin-off de Sonic, ya que a principios de año circularon algunos rumores que sugerían que el estudio estaba considerando desarrollar un proyecto con características similares.

Dichos rumores tampoco ofrecían ninguna pista sobre el posible concepto de la película, aunque, considerando la situación actual de la franquicia, el candidato más probable para un spin-off sería Shadow. Considerando la buena acogida que tuvo la interpretación de Keanu Reeves, sin duda tendría sentido que Paramount quisiera aprovechar este éxito con un proyecto que protagonizaría en solitario.

La otra posibilidad como protagonista para el spin-off de Sonic podría ser Tails. A diferencia de Shadow, gran parte de la historia de Tails quedó relegada a una explicación fuera de pantalla. Así que tendría sentido desarrollar una idea así para poder narrar su arco completo. Lo que está claro es que, independientemente de quién sea el protagonista, el hecho de que Paramount esté apostando sus cartas en este inesperado spin-off es una señal positiva de la confianza del estudio en la franquicia.