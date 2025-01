Sonic the Hedgehog 4: La cuarta película del erizo más famoso de la pantalla ya tiene fecha de estreno

El erizo más famoso del planeta ya tiene fecha para su próxima aventura. ‘Sonic the Hedgehog 4’ ha confirmado oficialmente cuándo llegará a los cines, y aunque todavía queda un buen trecho hasta su estreno, la noticia nos tiene a todos contando los días. Según ha confirmado Paramount, la nueva entrega de Sonic aterrizará el 19 de marzo de 2027.

Fecha confirmada

Aunque se ha revelado la fecha oficial de estreno, las dudas siguen rondando en cuanto al elenco y la trama. Claro, siempre podemos hacernos una idea basándonos en las escenas post-créditos de ‘Sonic 3’ (pero tranquilos, sin spoilers). Sin embargo, lo que sí sabemos es que Sonic, Tails, Knuckles y el famoso Shadow volverán a la pantalla grande y con la taquilla de ‘Sonic 3’ batiendo récords (más de 420 millones de dólares), es probable que veamos aún más personajes de la factoría SEGA. ¿Quién más se unirá a la fiesta? Bueno, eso es algo que tendremos que esperar un poquito más para descubrir, pero basándonos en la última película, las sorpresas están garantizadas.

El 19 de marzo de 2027 parece un futuro lejano, pero si eres de los que se sienten ansiosos (o simplemente te encanta ver a un erizo correr a toda velocidad), lo bueno es que aún tienes mucho tiempo para ponerte al día. ¿Te has perdido alguna de las películas anteriores? No hay problema, prepárate para un maratón de Sonic: la primera, la segunda, y claro, Sonic 3 que todavía se puede considerar como un estreno reciente.

¿Qué más nos depara ‘Sonic the Hedgehog 4’?

Según lo que nos ha dejado ver ‘Sonic 3’, es probable que los productores estén listos para seguir ampliando la saga de aventuras, con nuevos aliados y enemigos en el horizonte. Y claro, no olvidemos a Amy Rose, que hace su aparición estelar con un martillo gigante en las escenas post-créditos de la última película. Sí, Amy está lista para entrar en acción. También puedes esperar más momentos de acción, diálogos chispeantes y mucha velocidad.

La saga cinematográfica

La primera película de la línea estrenada en 2020, ‘Sonic the Hedgehog’, dirigida por Jeff Fowler, marcó el retorno del erizo al cine después de un largo período. La película combinaba acción en vivo con CGI, con Ben Schwartz como la voz de Sonic y Jim Carrey en un papel destacado como el villano Dr. Robotnik.

‘Sonic the Hedgehog 2’ expandió aún más el universo de Sonic un par de años después, con la incorporación de personajes como Tails y Knuckles. La película continuó con el éxito de su predecesora, superando los $405 millones en taquilla. Con ‘Sonic the Hedgehog 3’ en 2024, la franquicia introduce a Shadow, interpretado por Keanu Reeves y amplía su historia. La saga continuará en 2027 con ‘Sonic the Hedgehog 4’. Lo cierto es que puedes esperar más aventuras, velocidad y acción en el próximo capítulo en cines del querido erizo. Así que, ya sabes, ¿por qué no aprovechar para revivir las tres películas anteriores mientras esperamos?