La burbuja de la IA parece no estar sola: China advierte que está comenzando otra con los robots humanoides

La burbuja de la IA es una de las teorías más comentadas en la actualidad en el mundo de la tecnología. Pese a que numerosos gurús de la inteligencia artificial tratan de desmentirla, cada día más personas piensan que esta ha crecido en un periodo corto de tiempo, en medio del gran auge actual de la IA y afectando a las distintas economía. Ahora, parece que China comienza a advertir acerca de otra burbuja que parece estar gestándose sin recibir tanta atención.

La principal agencia de planificación económica del gigante asiático advirtió este jueves que una burbuja de robots humanoides podría estar comenzando a originarse. La alerta surge en medio de crecientes temores de que la burbuja de la inteligencia artificial esté a punto de estallar.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Li Chao, afirmó que la industria china de robótica humanoide necesita equilibrar la velocidad de crecimiento con el riesgo de que esta termine creándose. Li añadió que la inversión en el sector ha sido abundante a pesar de los pocos casos de uso probados para los robots.

Todo ello supone el riesgo de una avalancha de modelos muy similares a medida que disminuye la financiación para investigación y desarrollo. Más de 150 empresas de robótica humanoide operan en China, afirmó Li. Más de la mitad son startups o empresas emergentes de otros sectores.

Una industria declarada como vital en el país

Esta advertencia supone una inusual advertencia por parte de Pekín para una industria que ha declarado vital para el crecimiento económico futuro. A principios de este año, China designó la inteligencia incorporada (la tecnología detrás de la robótica humanoide) como prioridad nacional.

El sector de la robótica ha recibido un fuerte respaldo político, y organismos de varias provincias han comenzado a incorporar robots en sus labores rutinarias. Está ganando terreno en distintas áreas como la atención sanitaria, la limpieza urbana, la gestión del tráfico, las patrullas de seguridad pública o entrega automatizada.