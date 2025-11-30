El cielo de América del Norte tiene un nuevo rey: este es el rascacielos que ha batido la marca de edificio más alto del subcontinente americano

La ingeniería civil demuestra con sus nuevos proyectos que los desafíos y las marcas están para ser superadas. Es cierto que, en ocasiones, la comparación se ha de realizar de manera local, puesto que ostentar un récord mundial es algo que solo está al alcance de un exponente en cada categoría que se establezca.

Es por ello que también en el mundo de la construcción se implementan mejoras para hacer más eficientes los edificios a nivel energético o más limpia y con ruidos limitados su proyección, como sucede con la solución prevista en China y que consiste en cubrir cualquier obra con una cúpula gigante que aísle el polvo y contaminación acústica.

Una opción que sería complicado haber empleado en el Pinnacle SkyTower, el nuevo rascacielos residencial que acaba de escalar hasta el primer lugar como edificio de mayor altura en América del Norte y que, cuando esté finalizado, establecerá la marca definitiva en los 351,85 metros.

El Pinnacle SkyTower supera a la torre One Bloor West

Se trata de una edificación que se encuentra en su fase final y que ocupará un lugar privilegiado en la ciudad de Toronto, Canadá. Con la altitud conseguida y con la final prevista, se erige como el edifico más elevado del subcontinente americano, lejos eso sí, de la marca mundial que está en poder del Burj Khalifa, el rascacielos de estilo neofuturista ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos que se eleva hasta los 828 metros.

El Pinnacle SkyTower, diseñado por el estudio Hariri Pontarini Architects, alcanzará los 106 pisos de altura y con la llegada a la construcción de la planta número 100 supera a la torre One Bloor West como el edificio más alto de Canadá. Se da la circunstancia de que el One Bloor West ha comandado el grupo de edificios más altos durante tan solo unos meses, pues fue durante su construcción este mismo año cuando superó al First Canadian Place, de 298 metros.

En el apartado estético el Pinnacle SkyTower proyecta una imagen que se convertirá en icono de la ciudad de Toronto. Con un diseño aerodinámico de doce lados cónicos especialmente pensado para hacer frente a cualquier racha de viento que pueda soplar en el horizonte canadiense. En su proyección se ha tenido en cuenta su encaje y sintonía con otras edificaciones del centro de la ciudad, buscando en la inspiración de la arquitectura costera un elemento diferencial.

El edificio tiene previsto contar con 958 unidades residenciales, incluyendo el nuevo Hotel Le Meridien Toronto Pinnacle y uno de los espacios más espectaculares del nuevo rey del skyline de Toronto promete ser un restaurante en su planta superior que permitirá a los comensales disfrutar de unas vistas inmejorables de la ciudad de Toronto. La idea es que el nuevo edificio más alto de América del Norte comience a recibir a sus primeros huéspedes a lo largo del año 2026.